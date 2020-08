Va Morena contra comida chatarra también en vía pública en CDMX

El vicecoordinador de la bancada de Morena, José Luis Rodríguez, así como los legisladores Isabela Rosales, Lourdes Paz y Ricardo Fuentes, presentarán el próximo miércoles en la Comisión Permanente del Congreso local, una iniciativa que no sólo prohíbe la venta de comida con alto contenido calórico al interior de las escuelas -como propone Miguel Ángel Macedo Escartín-, sino que también restringe su venta en la vía pública.

Estamos proponiendo una regulación de comercio en vía pública, no nada más para los productos que se venden en las tiendas y supermercados, en las tiendas de conveniencia, en las escuelas o las máquinas expendedoras, sino también tiene que ver con el comercio informal; no son sujetos a la colocación de etiquetados frontales y en ocasiones algunos productos que se venden en la vía pública no contemplan condiciones higiénicas para el empaque. En la actualidad no hay regulación”, expresó Ricardo Fuentes.