Utiliza Morena dinero público para promover a Sheinbaum: Gálvez

Luego que el Instituto Nacional Electoral (INE) abrió una investigación por el presunto uso indebido de su emblema por parte de Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México (PAN, PRI y PRD), la abanderada de la oposición señaló que, aunque la “regañaron porque usé una imagen con el logo” del instituto, consideró que “es más grave que Morena haga uso del dinero público para promover una candidata”, e insistió al órgano electoral en su solicitud para que la reciba.

En conferencia de prensa en Boca del Río, solicitó de nueva cuenta al órgano electoral que la reciba, ya que expuso que hay un antecedente de una campaña como la que ella pidió, y presentó un espot de radio del INE de 2019 en el que se pedía no usar los programas sociales en campañas electorales.

Junto a José Yunes, candidato de la oposición a la gubernatura de Veracruz y frente al ex gobernador Miguel Ángel Yunes, quien también acudió a la conferencia de prensa, Gálvez presentó su propuesta de desarrollo de infraestructura para esta entidad.

En su mensaje, cuestionó el llamado “Plan C” de Morena y sus aliados con el que busca alcanzar la mayoría en el Congreso de la Unión, y bautizó su estrategia como “Plan X”.

Apuntó que “Nosotros no vamos a usar el Congreso para destruir al país, nosotros no queremos destruir la democracia. Nosotros creemos en la división de Poderes, creemos en la autonomía de la Suprema Corte de Justicia, en los organismos autónomos como el INAI para que obliguen a los gobiernos a ser transparentes, en el IFT, en la Cofece, estos organismos que el país tenga mejor rumbo y que hoy se encuentran amenazados por la candidata de Morena, que quiere el plan C, pero el plan C es para destruir, no para construir”.

Tras pedir a los diputados federales y senadores de los partidos que la impulsan a hacer campaña “en favor de proyecto de un gobierno de coalición”.

Además, lanzó reiteradas acusaciones contra Rocío Nahle, candidata de Morena y sus aliados a la gubernatura de Veracruz, a quien criticó en distintas ocasiones en su conferencia de prensa. Señaló a la ex secretaria de energía de comprar una casa por un valor de 50 millones de pesos y “fracasar” con la refinería de Dos Bocas. Sin presentar pruebas, momentos después reconoció “bueno, eso dicen que vale la casa, no soy valuadora pública”.

También dijo que de ganar, desparecería a los Servidores de la Nación. “De las cosas que logré hacer con mi querido Carlos Urzúa, fue darnos cuenta que había un monto de gasto corriente en Bienestar, el asumía, en paz descanse, que parte de ese dinero se estaba usando en los servidores de la nación, realmente los servidores de la nación no se requieren para los programas sociales… este gobierno usó a los servidores de la nación como los elementos que van casa por casa a decirle a los adultos mayores que ese dinero se los manda el presidente, así, así de cínico”, agregó.

Por la mañana, Gálvez se reunió en Xalapa con los candidatos de la alianza entre el PAN, PRI y PRD en el estado, en un encuentro privado.