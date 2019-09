Una mujer encara a acosador en plaza de Jalisco: “¿Por qué nos estás tomando fotos?”

Ayúdenme a RT a este "paparazzi", para que su santa madre y demás conocidos vean sus mañas.



Este pendejo tenía una hora sentadito en Forum Tlaquepaque tomandonos fotos y videos a mi compañera y a mí. pic.twitter.com/4qP5XUDx9o — __Piel__Canela__ (@M3lannyLp) September 7, 2019

Una mujer encaró a un sujeto que le estaba tomando fotografías sin su consentimiento en Forum Tlaquepaque en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

A través de redes sociales la mujer compartió las imágenes en las que se observa al hombre sentado desde el sitio en el que realizaba el acoso.

“Tienes aquí una hora tomándole fotos a mí compañera y a mí. ¿Por qué nos estás tomando fotos?”, le dijo la mujer.

El sujeto se paró y se retiró del lugar. Negó los hechos, sin embargo, no quiso mostrar el contenido de su celular.

“No sé bien si se aprecia pero cuando me le acerco estaba inspirado con todo y zoom, y lo único que se le ocurre decir es ‘se me disparó’. Falsooooooooooooooooo”, relató la afectada en redes sociales.

“Y no, no estaba usando su cel en redes. Y no nos lo imaginamos, ya le habíamos dado aviso a locatarios aledaños a nuestra tienda, y estábamos buscando al guardia para que lo echara, pero la neta me harté de esperar”, señaló.

“Y ‘Dude’, si me lees: eres un perro asco de persona, pero creo que eso ya lo sabes, por eso te limitas a tomarle fotos a mujeres sin su consentimiento, porque de otra forma lo logras, das pena ajena”, añadió.

La mujer pidió a usuarios de redes que retuitearan el video para que la familia del sujeto se enterara de lo ocurrido.

Fuente: Sin Embargo