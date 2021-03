Un recorte de personal acecha a la SEP: qué puestos estarían en riesgo

Desde el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el presidente ha compartido la idea de una política de austeridad para reducir el gasto público; enfocar el presupuesto en servicios y programas en favor de la sociedad mexicana. Bajo este argumento, la Secretaría de Educación Pública (SEP) pidió seguir los principios propuestos por López Obrador.

Delfina Gómez Álvarez, titular SEP, emitió un comunicado dirigido a todas y todos los subsecretarios, directores generales, titulares de órganos administrativos desconcentrados y entidades paraestatales que formen parte de la SEP para que consideren un recorte de personal.

El escrito tiene como finalidad de que todas las dependencias y subsecretarías mencionadas consideren el número de su plantilla laboral. Delfina Gómez justificó esta propuesta como medida ante los estragos que ha dejado la pandemia del COVID-19 en México.

Además, la secretaría de la SEP solicitó que cada dependencia le haga llegar una propuesta de los lugares que podrían ser removidos de inmediato. Así lo explicó en el siguiente enunciado:

“Dentro del complicado contexto por el que estamos pasando en esta pandemia, les pido muy atentamente reconsideren el número de personal a su cargo, solicitando atentamente me presenten en los próximos días su propuesta de reducción de personal”.

Gómez Álvarez señaló que estas acciones se deben de realizar lo más pronto posible para reorganizar el funcionamiento de la dependencia de educación pública del país. Apuntó que cada representante de los órganos coordinados por la SEP serán citados para discutir el nuevo reajuste laboral, pero no aclaró cuándo ocurrirán dichos cambios.

“Próximamente serán convocados para atender una reunión presencial con el propósito de que me presenten su propuesta, la cual deberá entrar en vigor a la brevedad posible”, expuso la titular de la SEP.

De acuerdo con la estructura orgánica básica vigente de la SEP, algunas de las subsecretarías afectadas por dichos cambios son los siguientes: la subsecretaría de Educación Básica; Subsecretaría de Educación Media Superior; Subsecretaría de Educación Superior, Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Coordinación; Jefatura de la Oficina del Secretario y la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia.

Las direcciones generales que tiene la SEP y podrían modificar sus organigramas laborales son: la Dirección General de Relaciones Internacionales; Dirección General de Planeación, Programación y Estadísticas Educativa; Dirección General de Educación Superior Universitaria; Dirección General del Bachillerato; Dirección General de Evaluaciones de Políticas; Dirección General de Profesiones; Dirección General de Televisión Educativa, entre otras más direcciones. La titular de la SEP detalló que no dañarán las funciones de bajo rango en el organigrama de las dependencias, sino que reubicarán puestos de mayor jerarquía (Foto: EFE/Carlos López)

También están considerados algunos puestos en la Coordinación de órganos Desconcentrados y del Sector Paraestatal, la Unidad de Seguimiento de Compromisos e Instrucciones Presidenciales en el Sector Educativo, la Unidad de Administración y Finanzas.

Delfina Gómezjustificó su solicitud bajo la ideología del ex presidente Benito Juárez donde indicó que “Bajo el sistema federativo, los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad; no pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes”.

El proyecto de austeridad en la SEP es una propuesta a largo plazo donde se analizarán los puestos administrativos de la dependencia de educación y buscará no afectar los derechos laborales de los trabajadores. La titular de la SEP detalló que no dañarán las funciones de bajo rango en el organigrama de las dependencias, sino que reubicarán puestos de mayor jerarquía.

La maestra Delfina asumió el cargo de la Secretaría de Educación el pasado 15 de febrero, fue presentada en la conferencia matutina que encabezó López Obrador en Palacio Nacional. Llegó a la Secretaría luego de que Esteban Moctezuma Barragán dejara el cargo para asumir la titularidad de la embajada de México en Estados Unidos.

Fuente: Infobae