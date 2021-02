Un directivo de Walmart ofreció a AMLO “pagar con despensas” su deuda a SAT, revela columnista

La cadena de tiendas minoristas Walmart de México fue uno de los grandes contribuyentes que pagó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) en 2020, cubrió sus obligaciones fiscales por un monto de 8 millones de pesos. Hoy, Mario Maldonado, columnista de El Universal, aseguró que durante las negociaciones con la dependencia, que encabeza Raquel Buenrostro, un directivo le planteó al Presidente Andrés Manuel López Obrador cubrir la deuda con despensas.

El 12 de febrero, durante su conferencia de prensa matutina el mandatario mexicano se refirió al suceso: “Me acuerdo que le hablé a un empresario de un corporativo extranjero, porque habíamos mantenido una conversación con un grupo de empresarios y le corrí la cortesía de decirle: A lo mejor no te han informado -era un estadounidense, es un estadounidense, entonces yo no hablo inglés, pero tenía yo un traductor- no te han informado que no han pagado, algo así como 10 mil millones de pesos“, contó el mandatario.

La respuesta que el Presidente relató dio pauta al texto de Maldonado de este jueves, “Walmart y las condonaciones por despensas”. “Me dice: ‘Sí, sí tengo información -yo pensaba que no tenía- sí, sí tengo información. Ya sé que la están pasando mal. ¿Qué le parece, presidente, si les ayudamos con despensas?’”

El columnista aseguró que, a raíz de la respuesta de este conglomerado internacional, el Presidente López Obrador y su Gobierno promovieron reformas legales para que la defraudación fiscal fuera considerada como un delito grave que se pague con cárcel.

Maldonado aseguró que el SAT y la Procuraduría Fiscal de la Federación pusieron a Walmart de México “contra las cuerdas” y relató la negociación. “El método de negociación de los abogados y fiscalistas de Walmart fue de la siguiente manera: ‘Estamos dispuestos a pagarles 500 millones de pesos, no más; y si no, vamos a un juicio que va a durar décadas’. Aseguró que López Obrador pidió a Buenrostro y al procurador Carlos Romero que se procediera contra la empresa.

“Oiga, no me está entendiendo, le estoy informando que tienen una deuda y que están en la ilegalidad y que, si no resuelven este asunto fiscal, tenemos la necesidad de proceder penalmente, eso es lo que les estoy planteando y le estoy corriendo la cortesía de avisarle, porque estamos a punto de presentar una querella, entonces queremos llegar a un acuerdo, mande a sus abogados y que no le engañen. Ya me acuerdo que me comentó: ‘Es que me dicen que estamos fuertes’. Pues no, ya no están tan fuertes”, dijo el mandatario federal el 12 de febrero.

Maldonado aseguró que el pago que Walmart de México apenas pagó un 1 por ciento de los ingresos anuales que obtuvo en 2019. La cifra, aunada a las “amenazas de los abogados de la cadena de autoservicios inyectaron gasolina a López Obrador para proceder contra ellos”.

Fuente: Sin Embargo