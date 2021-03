UIF: García Cabeza de Vaca favoreció a firmas fantasma

El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, ha beneficiado en cuatro años de mandato a tres empresas fantasma, propiedad de quienes las autoridades identifican como sus prestanombres.

Las compañías vieron mejores utilidades a partir de 2017, con contratos de obra que no se realizaron, adjudicaciones que no se concluyeron y con la compraventa de una casa en Santa Fe en Ciudad de México, después de que llegó al gobierno estatal, del que se convirtieron en contratistas.

De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en la solicitud de desafuero de la Fiscalía General de la República en poder de MILENIO contra el mandatario panista, Inmobiliaria RC Tamaulipas SA de CV y Barca de Reynosa SA de CV, propiedad de Baltazar Higinio Reséndez Cantú, y T Seis Doce SA de CV, cuyo accionista y apoderado es Juan Francisco Tamez Arellano, sirvieron para la “organización criminal” liderada por el gobernador para “echar a andar un esquema de lavado de activos”.

Lo anterior, pese a que ninguna de las tres firmas contaba con trabajadores inscritos en el IMSS, pero sí con declaraciones fiscales en ceros ante el SAT.

La más beneficiada, según la UIF, es Inmobiliaria RC Tamaulipas, que obtuvo de manera directa dos contratos por 48 millones 634 mil pesos para la construcción de un centro de justicia en Reynosa y una unidad de docencia para la entidad, que no se han concluido.

De acuerdo con las declaraciones anuales de la firma de Baltazar Higinio Reséndez Cantú, en 2014 tuvo ingresos por 28 millones 616 mil pesos; en 2015, por cero pesos, y en 2016, por 25 millones 869 mil pesos. Mientras que en el primer año de gobierno de García Cabeza de Vaca, 2017, llegó a 95 millones 950 mil pesos; en 2018 continuó ascendiendo hasta 136 millones 660 mil pesos, y en 2019, 309 millones 570 mil pesos; es decir, durante el mandato panista vio crecer sus ganancias mil 128 por ciento.

La otra firma de Reséndez Cantú, Barca de Reynosa, ganó una licitación por 5 millones 948 mil pesos para la pavimentación de dos calles: Cerro del Cubilete en la Colonia Almaguer y Hierro en la colonia Villas de La Joya, ambas en Reynosa.

En el caso de T Seis Doce, la policía ministerial hizo trabajo de campo en su dirección fiscal, Camino a Huixquilucan 15. C.P 05100, y dio cuenta que “era un taller mecánico”, por lo que dieron fe de que la firma es fantasma. La empresa de Juan Francisco Tamez Arellano declaró, de 2014 a 2019, “en ceros sus ejercicios fiscales ante el SAT”.

El 17 de diciembre de 2013 García Cabeza de Vaca era senador y compró con su esposa, Mariana Gómez Leal, el departamento 3 del complejo ubicado en Camino Alto Lerma en Santa Fe por 14 millones 380 mil pesos. Seis años después, el 17 de diciembre de 2019, lo vendió a T Seis Doce por un precio de 42 millones 113 mil pesos, que fue saldado en seis pagos entre los meses de junio a diciembre de ese año.

Sin embargo, la empresa depositó a García Cabeza de Vaca otros 33 millones 400 mil pesos, que la UIF consideró “que puede presentar un acto que sugiera un conflicto de interés no reportado” porque su apoderado, Tamez Arellano, recibió 33 millones de pesos de Reséndez Cantú, quien es a su vez contratista del gobierno de Tamaulipas y declaró en ceros ante el SAT entre 2014 y 2018.

Para la FGR el gobernador lideró una “organización criminal” con su familia y prestanombres, por lo que les finca delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

EL TAMAULIPECO, INOCENTE Y VÍCTIMA DE FINES ELECTORALES, AFIRMA DIEGO SINHUE

El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, sostuvo que Francisco García Cabeza de Vaca es víctima de una persecución política con uso de las instituciones para fines electorales y confió en que no se convierta en una constante rumbo a junio.

“Creo que es inocente García Cabeza de Vaca, pero lo tiene que demostrar ante la justicia; es a las autoridades a las que les tiene que demostrar y yo lo que sí pido es que no se utilicen estas instituciones para persecución política”, expresó en entrevista con MILENIO.

El guanajuatense salió en defensa del gobernador de Tamaulipas, a quien la Fiscalía General de la República investiga por lavado de dinero, delincuencia organizada, recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal, delitos por los que se solicitó su desafuero ante la Cámara de Diputados. Sobre si mete las manos al fuego por el tamaulipeco respondió:

“No, Guanajuato pide que no se usen las instituciones con fines electorales, que funcionarios como el gobernador de Tamaulipas, en este caso, no sean perseguidos por temas políticos y previos a las elecciones, que se utilicen las instituciones para hacer justicia y no estar trabajando con fin electoral”.

Rodríguez reiteró la postura de los gobernadores de Acción Nacional y la Alianza Federalista, sobre “lo delicado que es el que estén utilizando las instituciones con fines político-electorales”, pues llama mucho la atención que se ventilen este tipo de investigaciones en medio del proceso electoral. Pidió al gobierno federal a ser los primeros en cumplir con el llamado que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador para que no haya intervencionismo para afectar o ganar campañas.

“Instamos, así como el Presidente lo mandó en una carta, la no intervención en las elecciones, pues este uso de las instituciones es un tema delicado, y que el proceso se lleve conforme a derecho y le den las garantías a los involucrados, en este caso es el gobernador García Cabeza de Vaca”.

Milenio