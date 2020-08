UIF congeló casi cien cuentas de allegados a ‘El Marro’, previo a su detención

Luego que la Unidad de Inteligencia Financiera de Secretaría de Hacienda congelara cerca de cien cuentas bancarias de allegados a José Antonio Yépez, alias ‘el marro’, previo a su detención este fin de semana, el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo señaló que en los últimos 3 años el cártel que dirige, el de Santa Rosa de Lima ha lavado más de 600 millones de pesos.



En entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio, Nieto Castillo indicó que tienen “movimientos financieros por más de 600 millones de pesos durante 2019 y 2020 por parte del grupo criminal”.



Recordó que la esposa del Marro, su novia y su mamá eran las operadoras financieras del cártel. Sin embargo aseguró que en estos momentos lo importante es que José Antonio Yépez “ya se encuentra frente a las autoridades jurisdiccionales que deben resolver sobre el caso”.



En cuanto a la forma de operar de “El Marro” para lavar dinero que obtenían de huachicol, señaló que el cártel que lideraba el Marro “compraba ganado fino, muebles, vehículos de lujo además de invertir el dinero en empresas de autotransporte”.



Explicó que cuando el robo de hidrocarburos se fue agotando por la política federal, ellos cambiaron a otras actividades delictivas como el secuestro y la extorsión.



El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda también se refirió al caso del ex secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, encarcelado en Nueva York desde diciembre pasado.



Señaló que la empresa que usó García Luna para comprar una mansión en Miami, Florida, ‘Nunvav’, no era una empresa fachada porque se dio de alta en 2005 en Panamá y 2011 en México pero “generó solamente de contratación gubernamental 2 mil 600 millones de pesos que le permitían (a García Luna) pagar el nivel de vida que tenía en Miami”.



Mientras que el caso del ex mando de la policía Federal, Luis Cárdenas Palomino, indicó que también lo están investigando por una serie de empresas fachada que terminaban pagando diversas cantidades en cuanto a sueldos y salarios, indicó.

Excélsior