Uber obtiene suspensión definitiva para operar en todos los aeropuertos del país

Ciudad de México. La Jueza Decimotercera de Distrito en Materia Administrativa concedió una suspensión definitiva a Uber para que pueda operar en todos los aeropuertos del país.



Los efectos de la medida cautelar otorgada por la juez Adriana Judith Uribe Vidal es para evitar que la Guardia Nacional realice detenciones a los viajes generados a través de la plataforma.



Asimismo, la suspensión sólo aplica a quienes estén realizando un viaje con Uber en cualquier aeropuerto del país.



En un comunicado, la empresa señaló que

se confirma que los conductores de Uber pueden llevar y recoger a usuarios de los aeropuertos mexicanos. «Es ilegal detener a los conductores que realizan viajes a través de la plataforma de Uber cuando se encuentran dejando o recogiendo usuarios en los aeropuertos de México».



Indicó que con esta medida, los conductores que estén realizando viajes usando la app de Uber, en los más de 70 aeropuertos del país, no podrán ser detenidos por autoridades en la zona federal de los aeropuertos en lo que se resuelve el juicio de amparo.



«Uber confía en que esta suspensión quede asentada en una resolución final, tomando en cuenta el contexto en el cual se encuentran los aeropuertos del país en este momento: el próximo año se celebrará el Mundial de Futbol en México,y es de suma importancia que mostremos nuestra mejor cara a los millones de turistas que recibiremos durante la justa deportiva más importante del planeta».



Además, pidó a las autoridades federales a cumplir con esta suspensión definitiva ,y al Congreso de la Unión que legisle sobre el tema para mejorar el ecosistema turístico nacional e internacional, «reafirmando que las plataformas deben tener acceso a los aeropuertos federales para eficientar la movilidad en esos espacios, que son la carta de presentación de México hacia el mundo».