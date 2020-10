TV Azteca, de Ricardo Salinas, se lanza otra vez contra Gatell y la 4T: pide abrir clases presenciales

La empresa TV Azteca, del magnate mexicano Ricardo Salinas Pliego, tildó de “burocrática” la decisión del Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, de no regresar a clases presenciales por la contingencia sanitaria del coronavirus SARS-COV-2.

Luego de que la Secretaría de Salud federal (SSa) ha mencionado en repetidas veces que aún no existen las condiciones necesarias para volver a las escuelas, un reportaje producido por la televisora del Ajusco tachó de “burocráticas” las decisiones del epidemiólogo, con relación a que los estudiantes no han podido regresar a las aulas, siendo que otras actividades no esenciales ya lo hicieron desde hace algunas semanas.

“En México, las decisiones burocráticas de la Secretaría de Salud, en especial del Subsecretario Hugo López-Gatell, han mantenido a los niños y a los jóvenes encerrados y aislados en sus casas desde marzo, a pesar de que muchísimas actividades ya se han reanudado con la reapertura de cines, restaurantes, museos y hasta parques. Los niños mexicanos se están perdiendo de vivir todo lo que significa ir a la escuela, no sólo en aprendizaje, sino en socialización”, señala el material.

En ese sentido, el reportaje puso de ejemplo el regreso a clases en Colombia donde, afirmó, “se aplicaron todas las medidas sanitarias para que los estudiantes regresaran a clases de manera presencial”.

En abril, Televisión Azteca, una de las empresas más importantes de Ricardo Salinas Pliego, llamó mentiroso a Hugo López-Gatell, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, durante el noticiero que conduce Javier Alatorre Soria, y pidió a los mexicanos dejar de hacerle caso al funcionario encargado de trasmitir la información relacionada a la pandemia.

“Como todas las noches, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, encabezó la conferencia sobre el COVID-19 en México. Pero sus cifras y sus conferencias ya se volvieron irrelevantes. Es más, se lo decimos con todas sus palabras, ya no le haga caso a Hugo López-Gatell”, dijo aquella vez, Javier Alatorre.

“Gobernadores de distintas entidades desmintieron las cifras del Subsecretario de Salud. Incluso, el propio López-Gatell se fue de bruces en una entrevista con The Wall Street Journal, y aceptó sus falsedades”, añadió.

El conductor del noticiero estelar de Televisión Azteca usó declaraciones de Jaime Bonilla Valdez, Gobernador de Baja California, para tratar de respaldar su tesis.

Las palabras de Javier Alatorre Soria provocaron indignación en las redes sociales. Políticos, analistas y civiles se pronunciaron en contra del mensaje

Fuente: Sin Embargo