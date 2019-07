“Tuvo su graduación”; entregan título a familia de Norberto Ronquillo

“Sí se pudo Norberto, Sí se pudo…”, corearon ayer por la noche estudiantes de la Universidad del Pedregal en el momento que el rector, Armando Martínez, entregaba un diploma póstumo en la licenciatura en mercadotecnia internacional a los padres del joven secuestrado y asesinado.

A las 20:30 horas, la solemnidad de la ceremonia de graduación de esa casa de estudios, que se realizó en el Centro Libanés, se rompió al mencionar el nombre de Norberto Ronquillo Hernández.

Todos los asistentes se desbordaron en emoción, estudiantes y padres aplaudieron y gritaron de pie durante un minuto.

Norelia Hernández y Norberto Ronquillo, padres del estudiante, mostraron el documento mientras los ojos de ambos se llenaban de lágrimas, para luego estrechar las manos y abrazar a los compañeros de su hijo. Los padres se entremezclaron con los graduados de toga y birrete azul.

Después de ese momento, la ceremonia siguió para entregar reconocimientos a otros estudiantes de otras carreras y diplomas a los mejores promedios del plantel.

En su discurso final, Martínez arremetió contra las autoridades capitalinas.

“Desde luego no dejamos de exigir justicia de las autoridades de la Ciudad de México, no es posible que se lleven 45 días sin que el homicidio y secuestro de Norberto no estén resueltos. Justicia que llega tarde no es justicia”, recalcó el rector de la Universidad del Pedregal.

Al respecto, el padre del joven fallecido justificó que este retraso en los resultados se debe a que varios funcionarios fueron destituidos por errores cometidos.

“Voy a ser muy claro en eso, las personas que estuvieron al principio, pues por algo ya no están verdad, no estaban haciendo el trabajo como debe de ser; pero con lo que me dijo ahorita la jefa de Gobierno tienen personas mejor capacitadas”, expuso Norberto.

Por la tarde, se realizó la misa de acción de gracias en la iglesia de Nuestra Señora de Líbano, que fue dedicada a Norberto y Francisco Mares, padre de un alumno.

Durante la homilía, el obispo auxiliar, Carlos Enrique Samaniego, señaló que cometería una “indiscreción” al comentar que “me decía la mamá de Norberto que él ya había festejado por ustedes…”

Al final de la celebración Norelia lo confirmó.

“Hoy es un día especial, Norberto aquí está presente. Él fue de los organizadores de la graduación, antes de lo acontecido fue a un baile de graduación para ver el salón y ver si les iba a gustar el ambiente. Entonces él tuvo su fiesta de graduación, tuvo la oportunidad de una foto, aventó su birrete, él hizo todo antes de irse. Se fue bien, se fue contento, así lo creo y vamos a estar de fiesta todos”, expresó Norelia.