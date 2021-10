Turismo, sin cajeros por COVID e inseguridad; lo resienten los visitantes

Desde ciudades hasta destinos de playa, pasando por centros religiosos y Pueblos Mágicos, en diversos sitios turísticos, los bancos retiraron cajeros automáticos en los últimos dos años, dejando incluso a algunos sin ninguno operando. La comodidad del turista se ve comprometida por la falta de este servicio, pues entre más facilidades tiene para disponer de dinero, es mayor su gasto y el beneficio económico para el destino.

Considerada la puerta de entrada de la Riviera Maya, Puerto Morelos, Quintana Roo, reportó 38 cajeros en agosto pasado, cuatro menos que en el mismo mes de 2019, antes de la pandemia. En Puerto Morelos los cajeros que más abundan son de Bansí, Intercam y Multiva, con nueve unidades de cada banco, de acuerdo con información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

La retirada de cajeros en ese destino obedece a la menor demanda de operaciones bancarias por parte de usuarios en pandemia, dice Marisol Vanegas, rectora de la Universidad del Caribe. “Probablemente para las compañías bancarias no tiene mucho sentido contar con un cajero en un lugar que no tiene movimiento porque no hay turistas”, agrega la también exsecretaria de Turismo de Quintana Roo en entrevista.

Con una vocación turística enfocada al segmento de reuniones y esparcimiento, Boca del Río, Veracruz, tiene 147 cajeros automáticos, ocho menos que hace dos años. El municipio de Veracruz también corrió con la misma suerte y perdió cuatro unidades para quedar con 351. Ambos destinos integran la llamada Perla Turística del Golfo de México. Con uno de los santuarios católicos más importantes del país, San Juan de los Lagos, Jalisco cuenta con cuatro cajeros menos, para un saldo de 18 unidades, ocho de las cuales son de BBVA y tres de CitiBanamex.

SE ESFUMAN

HAY LOCALIDADES INCORPORADAS AL PROGRAMA DE PUEBLOS MÁGICOS QUE EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS PERDIERON LOS POCOS CAJEROS QUE TENÍAN, MIENTRAS QUE OTRAS QUE NO CONTABAN CON NINGUNA UNIDAD DESDE ANTES DE LA PANDEMIA, SIGUEN SIN OFRECER EL SERVICIO. ES DECIR QUE, SI ENCONTRAR UN CAJERO EN ALGUNOS DE ESTOS DESTINOS ES UNA TAREA COMPLICADA O CASI IMPOSIBLE, DESPUÉS DE LA EMERGENCIA SANITARIA LO SERÁ MÁS.

Designado junto a San Juan Teotihuacán como uno de los 10 Pueblos Mágicos del Estado de México, por el área prehispánica que se encuentra en su territorio, San Martín de las Pirámides vio la retirada de los únicos dos cajeros que ofrecía a los visitantes durante el último par de años. A las faldas de la Sierra Madre Occidental y nombrado uno de los Pueblos Mágicos de Chihuahua en 2015, Casas Grandes perdió en la pandemia los tres cajeros que tenía y ya no disponía de ninguno en agosto pasado.

Con esto, dos de tres localidades de Chihuahua inscritas al programa no tienen siquiera un cajero, pues Batopilas nunca ha dispuesto de este servicio por estar localizado en las entrañas de una barranca profunda. Michoacán destaca porque dos de sus nueve Pueblos Mágicos no han ofrecido este servicio desde mucho antes de la pandemia. Se trata de Angangueo y Tzintzuntzan, ambos acumulan nueve años portando la marca.

Información de El Universal