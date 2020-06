Trump quiere usar a AMLO en elección porque va perdiendo: Calderón

Felipe Calderón, ex presidente de México, deseó que el mandatario Andrés Manuel López Obrador no se preste a ser usado como una herramienta para la campaña electoral de Donald Trump, esto tras la posibilidad de un encuentro entre ambos y la desventaja del republicano ante Joe Biden, candidato demócrata a la presidencia en Estados Unidos.

En entrevista con Azucena Uresti para Grupo Fórmula, Calderón aseguró que a Donald Trump no le importa México y la visita de López Obrador a Washington sería para que el presidente estadunidense pueda alardear sobre sus relaciones diplomáticas y logros de trabajo con México.

“Lo que está haciendo Trump es, en colaboración con el gobierno mexicano, y ojalá el presidente López Obrador no se preste a ser un juguete e instrumento de Donald Trump en su campaña, lo usan para pegarle a Joe Biden y eso es preocupante”, aseguró.

Cuando AMLO habla de mi me fortalece El ex panista aseguró que cada vez que el presidente Andrés Manuel López Obrador habla de él, este se fortalece mucho puesto que hay un número importante de mexicanos que ya no coinciden con el tabasqueño. “Hay gente que me quiere, hay gente que me apoya, hay gente que me odia y muchas que han intentado destruirme durante 30 años, pero aquí estamos”, declaró.

Calderón confía que en agosto el Instituto Nacional Electoral (INE) le otorgue el registro a México Libre pues asegura que ha cumplido con los requisitos establecidos por la ley.

Fuente: https://www.milenio.com/politica/felipe-calderon-desea-amlo-herramienta-electoral-trump