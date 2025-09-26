Trump anuncia arancel de 25% a las importaciones de camiones

El presidente Donald Trump informó este jueves que impondrá un arancel de 25% a las importaciones estadounidenses de camiones a partir del 1 de octubre de 2025, una medida que tendrá un gran impacto para México, si no lo excluye.

Estados Unidos importó camiones, autobuses y vehículos con propósitos especiales desde todo el mundo por un valor de 32,410 millones de dólares de enero a julio de 2025, lo que implica 15.4% menos que en el mismo periodo de 2024.

México dominó esos envíos al exportar 25,858 millones de dólares, una baja interanual de 13.8%, según datos del Departamento de Comercio.

Actualmente, Estados Unidos cobra a México y al resto de los países, con algunas excepciones, un arancel de 25% a las importaciones de automóviles.

“Para proteger a nuestros grandes fabricantes de camiones pesados de la competencia externa desleal, a partir del 1 de octubre de 2025, impondré un arancel del 25 % a todos los camiones pesados (¡grandes!) fabricados en otras partes del mundo”, dijo Trump a través de redes sociales.

Luego agregó: “Por lo tanto, nuestros grandes fabricantes de camiones, como Peterbilt, Kenworth, Freightliner, Mack Trucks y otros, estarán protegidos de la avalancha de interrupciones externas. Necesitamos que nuestros camioneros gocen de una situación financiera sólida y sólida, por muchas razones, pero sobre todo, por motivos de seguridad nacional”.

El valor de las exportaciones mexicanas de camiones, autobuses y vehículos con propósitos especiales es casi igual al correspondiente de las ventas externas mexicanas de autos al mercado estadounidense, que de enero a julio del año actual fueron de 26,253 millones de dólares.

Estos valores de las exportaciones mexicanas representaron una participación de 79.8 y 23.9% en el total de importaciones estadounidenses de camiones, autobuses y vehículos con propósitos especiales y autos, respectivamente.

En el primer caso, las exportaciones de vehículos pesados desde Canadá fueron de 4,881 millones de dólares, un descenso de 7% interanual.

Trump también anunció este jueves que impondrá aranceles a otros productos a partir de la misma fecha.

“Impondremos un arancel del 50% a todos los gabinetes de cocina, tocadores de baño y productos relacionados a partir del 1 de octubre de 2025. Además, aplicaremos un arancel del 30% a los muebles tapizados. Esto se debe a la afluencia masiva de estos productos a Estados Unidos desde otros países. Es una práctica muy injusta, pero debemos proteger, por seguridad nacional y otras razones, nuestro proceso de fabricación. ¡Gracias por su atención!”, dijo.

Trump anunció igualmente que establecerá un arancel de 100% a las importaciones de productos farmacéuticos a Estados Unidos a partir del próximo 1 de octubre.

De enero a julio de 2025, el mercado estadounidense importó estos productos por un valor de 138,699 millones de dólares, un alza interanual de 14%, de acuerdo con datos del Departamento de Comercio.