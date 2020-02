Trudeau desairó avión presidencial por lujoso, dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que ofreció el avión presidencial al Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, pero que este no lo quiso; a la vez que señaló que ha habido problemas para venderlo, por lo que reiteró que se rifará y se apoyara a quien se lo gane para que pueda estacionarlo en los hangares del gobierno.

Ante el júbilo de los asistentes a su evento en Solidaridad, Playa del Carmen, en Quinta Roo, el mandatario señaló: “no se preocupen de dónde lo van a estacionar, pues hay aeropuertos de la Fuerza Aérea Mexicana para que lo guarden”.

“Se le averió su avión al Primer Ministro de Canadá, a Trudeau, y le mandamos decir que si quería comprar el avión presidencial de México y no le entró porque el avión que se le averió es de menor calidad y no tiene tantos lujos como el avión presidencial de México, por eso como nos ha costado un poco venderlo, deshacernos de ese avión, se va a rifar a todo el pueblo y no se preocupen en dónde los van a estacionar el que se lo saque, ahí van a estar los aeropuertos de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) para guardar el avión al que lo obtenga mediante la rifa”.

Al inicio de su discurso, López Obrador informó de su compromiso, lo que más le ocupa y preocupa es “serenar al país”. Además, refrendó su compromiso para que los beneficios de los programas sociales de gobierno lleguen a todos.

Como es costumbre en sus giras de fin de semana, sus palabras, dichos y promesas fueron bien recibidas por los asistentes. Ante un público, principalmente femenino y de menores de edad, concluyó “estamos bien y de buenas, la gente está feliz.

Los únicos que están un poco desquiciados son los que estaban saqueando a México y no quieren dejar de robar”. Antes, el gobernador de Quintana Roo, Joaquín González, señaló “asumamos con madurez nuestros tiempos. Necesitamos más hechos que relatos, más gestión que retóricas.

Que cada ciudadano sienta que su vida mejora y que cada vez más su vida progresa”. Al recibir al Presidente, Joaquín González aseguró que fue un día especial para Solidaridad, ya que por muchos años “no hubo inversión para un municipio que crece muy aprisa, hay grandes rezagos: inseguridad, injusticias.

Un municipio de los que más aportaban al país se vino abajo”. Por su parte la presidenta municipal de Solidaridad, la morenista Laura Grisai, quien fue abucheada durante su intervención, urgió a “reducir los contrastes de la periferia con la zona hotelera” y afirmó que en los últimos meses “la inversión se ha destinado en colonias marginadas” del municipio”.

Fuente: Milenio