Tromba en Neza dejó 22 mil afectaciones; 15 colonias permanecen en emergencia

Nezahualcóyotl, Mex. Al menos 22 mil afectaciones entre viviendas, negocios, centros religiosos y escuelas es, hasta ahora, lo que ha dejado la inundación que sufrió esta localidad, donde la tormenta de 75 milímetros del sábado pasado, afectó 24 colonias, 15 de las cuales están en emergencia y dos con daños graves.

Los vecinos que sufrieron el mayor estrago, son quienes viven en las colonias Ampliación Vicente Villada y Villada (donde se determinó como la zona cero), seguidos de la Metropolitana tercera sección, Evolución quienes cumplieron 48 horas bajo aguas negras, luego del colapso del Colector Villada.

Alfredo Cabrera Mendoza vive en avenida Sor Juana Inés de la Cruz de la colonia Evolución y su vivienda fue una de las más afectadas con la lluvia del día 27. “fue una cosa espantosa lo que sucedió el sábado”. Al interior llegó a los 40 centímetros.

Por su parte, Maximino Garay Otero vive en la colonia Vicente Villada, este lunes tuvo que meterse a las aguas negras para buscar alimentos para su familia. “En 40 años jamás se había metido el agua a la casa” y ahora está inundada y su hija ni siquiera salió a trabajar, porque a media calle el agua superaba el medio metro de altura.

En tanto, Vicente Díaz es trabajador de un templo religioso ubicado en avenida Pantitlán de la colonia Ampliación Vicente Villada, durante más de 24 horas seguidas, acompañado de un pastor proveniente de Brasil, sacó las aguas negras del altar y el lunes, aún no podían retirar el agua del lobby y de la enorme cisterna del inmueble cuya capacidad es de diez mil litros, toda contaminada.

Los damnificados manifestaron su enojo porque llevan casi 30 años inundándose cada temporada de lluvias y nunca se habían inundado como ocurrió la tarde noche del sábado y cuyas aguas negras se desplazaron a lo largo de 112 calles y vías primarias.

Fue Efraín Morales López titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) quien dimensionó la magnitud de la inundación que afectó a ocho mil familias, sólo en la llamada zona cero en las colonias Vicente Villada y Ampliación Vicente Villada. “Equivale a haber vertido ocho mil 500 pipas al mismo tiempo sobre esa superficie, para que se dimensione de lo que estamos hablando”.

La tarde de ayer, el director de Conagua; Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría del Bienestar; el alcalde Adolfo Cerqueda Rebollo; y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, hicieron un anuncio conjunto donde dieron detalles de la afectación y de las acciones que han emprendido para resolver la contingencia sanitaria.

Encabezaron una mesa de trabajo en las instalaciones de la escuela secundaria Valentín Gómez Farías, ubicada a la orilla de la zona cero.

“Estamos hablando de una de las lluvias más fuertes de las últimas décadas. La lluvia más fuerte del año” en el valle de México.

“Para ponerlo en contexto, inundó una superficie considerable de las colonias Villada y Ampliación Vicente Villada, y en estas colonias, la afectación fue muy fuerte; tuvimos una lluvia que equivale a haber vertido ocho mil 500 pipas al mismo tiempo sobre esa superficie. Para que se dimensione de lo que estamos”.

Efraín Morales, dijo que la emergencia se superó en todas las zonas, salvo el territorio de Nezahualcóyotl donde “estamos operando al máximo” con 53 equipos especializados de bombeo de gran capacidad, 20 pipas, grúas y vehículos de transporte y el personal especializado de Conagua para desalojar las aguas de drenaje tras el colapso del colector Villada.

En un primer momento se contabilizaban 112 cuadras que presentaban inundaciones, “les puedo informar en este momento únicamente tenemos detectadas ya 29 de estas cuadras que aún tienen inundación y seguimos trabajando. Afortunadamente, disminuyendo los niveles de una manera considerable con el trabajo que se está realizando, y señalar que vamos a permanecer en el sitio por instrucciones de la presidenta (Claudia Sheinbaum), hasta que se termine por completo los trabajos”.

La gobernadora Delfina Álvarez, anunció que esta semana se suspenden clases en diez planteles escolares que resultaron afectados, donde se realizarán trabajos de limpieza y desinfección de cisternas. Y habló de la importancia del trabajo coordinador de los tres niveles de gobierno.

En tanto, el alcalde Adolfo Cerqueda Rebollo, informó que 24 colonias resultaron afectadas con alrededor de 22 mil afectaciones, de las cuales solo ocho mil familias se vieron perjudicadas en la llamada zona cero.

Finalmente, Ariadna Montiel de la Secretaría del Bienestar adelantó que, conforme baje los niveles del agua, serán censadas las viviendas afectadas y ya se dispone de 450 brigadistas provenientes de diversas entidades del país.

La Secretaría del Bienestar, dará otros apoyos en materia de salud y alimentación para todos los damnificados.

Las autoridades atribuyeron la inundación a tres factores: primero, a la cantidad de lluvia que cayó; segundo a la cantidad de basura y tercero a la falla del colector Villada, donde se presume hay un taponamiento similar al ocurrido hace un año en el colector Solidaridad y que dejó bajo el agua a dos mil 500 familias de Chalco.

“Nos decían los vecinos y décadas que los están sufriendo por diversas razones aquí referirnos a una obra similar, ya funcionado que es el colector de Chalco, ustedes recordarán que hace un año, desafortunadamente tuvimos afectaciones que duraron meses.

En ese caso, gracias a las obras que se realizaron Chalco, no ha tenido una sola inducción, a pesar de qué estamos en una temporada de lluvias muy intensas; entonces la idea es poder programar una obra y pueda resolver el problema de fondo, la vamos a estudiar, vamos a dar la respuesta técnica en un momento”, en beneficio de los habitantes de las colonias aledañas al colector Villada, sentenció el director de Conagua