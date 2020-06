Tren Maya, “obra que llega en buen momento”: AMLO en banderazo de tramo 3

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio el banderazo de inicio a los trabajos de construcción del Tren Maya, en el tramos 3, que va de Calkiní a Izamal; por segundo día consecutivo, el mandatario supervisa las obras, ya que ayer lo hizo en Cancún.

En la ceremonia de inicio de las obras del tramo 3, el Presidente dijo que debido a la crisis desatada por la pandemia del coronavirus, la obra será fundamental para detonar empleos y la economía del sureste.

“Es un obra que llega en buen momento, que se va a iniciar en este tiempo que debido a la pandemia de coronavirus se requiere reactivar la economía y la mejor manera de reactivar al economía y hacerlo pronto está en la industria de la construcción, en impulsar la industria de la construcción que tiene un efecto multiplicador”.

Además, López Obrador aseguró que ya se empieza a notar la recuperación económica en algunos factores como la apreciación del peso frente al dólar qué pasó de 25 a 22 pesos el tipo de cambio en poco tiempo “ya tocamos fondo en lo que tiene que ver con la crisis económica, ya, vamos a la recuperación hoy mismo lo estamos constatando”.

El Presidente informó que la empresa ganadora de la licitación para construir el tramo 3, Grupo Indi, es la misma que construyó los segundos pisos del periférico de la capital cuando fue jefe de gobierno. Y aprovechó para hacer un llamado a las constructoras para que cambien su actitud, cumplan con los compromisos acordados y se evite la corrupción.

“Que se acabe el influyentimso en la entrega de las obras que no haya sobornos que no haya moche que no haya corrupción. Que podamos tener una relación transparente honesta entre las empresas y el gobierno”, agregó.

El Presidente aseguró que como se usará el derecho de vía, no habrá afectaciones mayores a las tierras de ejidatarios ni al medio ambiente.

“Algunos que no conocen el sureste pueden creer lo que nuestros opositores sostiene, de que con el tren se van afectar las tierras y el medio ambiente, porque imaginan que es un trazo nuevo cuando el tren va a utilizar el mismo derecho de vía desde mediados del siglo pasado; no hay afectación, tan es así que aquí está este tren de carga y por donde transita este tren de carga va a transitar con la modernización de las vías el Tren Maya”. En tanto, el gobernador de Yucatán, reconoció al Presidente por incluir al estado en el proyecto, que aseguró, potenciará la economía del estado.

“Con esta obra se confirma la apuesta de su gobierno por el sureste para hacerlo más competitivo y con más desarrollo urbano para los más pobres. Este Tren Maya no puede llegar en mejor momento, pues va a detonar la economía del estado cuando enfrentamos la pandemia del coronavirus”.

Este tramo tiene una longitud de 172 kilómetros y contará con dos estaciones. Se invertirán 10 mil 200 millones de pesos en su construcción y tiene que estar terminado en 2022 para su entrega junto con todo el proyecto.