Tras sanción del INE, AMLO culpa a la prensa por preguntarle “cosas comprometedoras” que violan la veda electoral

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la prensa no preguntarle “cosas comprometedoras”, luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) le ordenara abstenerse de violar la veda electoral.

El INE ordenó eliminar de redes sociales y plataformas oficiales del Gobierno de México el material de la conferencia del 16 de abril por la presunta difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido, señalada por los Partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC).

“Hay que cuidarnos, ayúdenme ustedes, no me pregunten cosas que sean comprometedoras, porque si ustedes me preguntan les tengo que contestar, si no me van a decir que para qué las Mañaneras”, expresó.

En Palacio Nacional, López Obrador dejó en claro que sí hablará de temas relacionados con la democracia, pese a la veda electoral.

“Vamos a cuidar de que no hablemos de temas partidistas, de asuntos relacionados con la elección, pero sí de la democracia, sí de que se participe, de que se haga valer la democracia de que no haya fraude electoral, de que no haya elecciones limpias y libres, sí a que no intervenga el gobierno, que no se utilice el presupuesto público para favorecer a algún candidato”, dijo.

“Que haya democracia, eso sí, sin inclinar la balanza o mostrar preferencias por algún partido o candidato”, apuntó.

Pese a lo anterior, el mandatario mexicano volvió a arremeter contra los conservadores y los medios de comunicación por tener como principal propósito obtener la mayoría en la Cámara de Diputados para eliminar sus programas sociales.

“El propósito es la Cámara de Diputados, porque les incomoda muchísimo sobre todo la política social. Les genera mucho coraje el que se ayude a los jóvenes, que se dé pensión a los adultos mayores, el que se den las becas a los estudiantes de familias humildes, les molesta aunque parezca increíble la atención médicos y medicamentos gratuitos”, expuso.

“Tan es así que, cuando se planteó una reforma constitucional, sus representantes en la Cámara de Diputados votaron en contra de la pensión a los adultos mayores. No estoy inventando nada. En contra de la pensión a niños con discapacidad, de las becas, en contra de la salud pública y gratuita. Ellos quisieran manejar el presupuesto, la gente tiene que saber ya que la función principal de la Cámara de Diputados, la facultad exclusiva, es aprobar el presupuesto”, declaró.

“La disputa está en el manejo del presupuesto. Si ellos tienen la mayoría, los del partido Conservador, ellos van a manejar el presupuesto como lo manejaban antes, con partidas de moches, a todos”, enfatizó.