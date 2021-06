Tras gira en Guatemala y México, Kamala Harris reafirma que hay que atender las causas de la migración

Al terminar su gira de trabajo en Guatemala y México, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, aseveró que se deben de atender las causas estructurales de la migración para disminuirla.

Aseveró que el gobierno del presidente Joe Biden está atendiendo la migración al enfrentar la situación en la frontera compartida entre México y Estados Unidos y también dirigiendo esfuerzos a erradicar las causas.

“Quiero ser muy clara que el problema en la frontera, en gran parte, sino es que enteramente, está basado en los problemas de estos países.

No puedo decirlo lo suficiente: mucha gente no quiere dejar sus hogares y cuando lo hacen es por dos razones, están huyendo del peligro o que si se quedan no pueden solventar las necesidades básicas”, expresó la funcionaria estadounidense en conferencia de prensa.

Afirmó que México y Estados Unidos, como socios, deben buscar que otros aliados en el mundo vuelvan a enfocarse en los países de Centroamérica.

“Creo que si quieres resolver un problema, tienes que ir al origen de ese problema. La única forma de resolver el problema es entendiendo el problema”, sentenció.

“El trabajo también implica que busquemos ayuda de nuestros amigos alrededor del mundo para renovar los esfuerzos en esta región. Lo que entendí en este viaje es algo que ya sabía, pero fue confirmado, la gente está orgullosa de los lugares de donde es, así que cuando nos acercamos hay que hacerlo entendiendo su capacidad y no sólo sus necesidades”, añadió.

Harris aseguró que su viaje fue un éxito pues se sentaron las bases para avanzar hacia el progreso.

Reiteró que México y Estados Unidos reiniciarán un diálogo de alto nivel para ver cómo se puede aumentar la relación económica entre ambos países.

“Hemos visto que hay una relación directa. Estados Unidos debe de compartir su prosperidad y puede ser compartida con nuestros vecinos, en particular los más cercanos”, expresó.

Informó que pronto visitará la frontera entre los dos países, aunque dijo que la conoce desde hace mucho tiempo.

“Creo que es uno se queda corto cuando se piensa que sólo vamos a responder a la reacción en lugar de atender el origen”, manifestó.

Finalmente señaló que los dos países discutieron la necesidad de reexaminar restricciones de viajes y es por eso que tras la reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, Estados Unidos relajó la alerta emitida desde hace meses por su país para que los estadounidenses no viajaran a México por la pandemia.

“Discutimos también sobre lo que México hará para incrementar sus visas de trabajo temporales que entren por la frontera sur. No hubo promesas ni compromisos, pero tuvimos la discusión”, refirió.

Antes de finalizar su visita, la vicepresidenta se reunió con mujeres empresarias y con líderes sindicales.

Frente a las mujeres, Kamala Harris aseguró que todavía queda mucho por hacer para empoderar a las mujeres.

En dicha mesa estuvieron presentes Ingrid Orozco, CEO ULead International; Paula Santilli, CEO PepsiCo Latin America; Michelle Ferrari, presidenta de Women Economic Forum Iberoamerica; Nancy McEldowney, asistente del presidente Biden; Frissia Monsivais, presidenta de We.Men, y Odile Cortes, cofundadora de IntegraRSE.

Frente a los líderes sindicales, Harris afirmó que no puede haber mejores condiciones laborales si no se deja a los trabajadores unirse.

En esa mesa estuvieron Inés González, Red de Mujeres Sindicalistas; Imelda Jimenez, Líder Sindical; Joyce Sadka, economista laboral; Óscar Castillo, director de Campos Esperanza; Arturo Alcalde, Abogado Sindical; y Pedro Américo Furtaro Oliveira, director de ILO Country Office para México y Cuba.