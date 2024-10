Trabajadores del PJF seguirán en paro de labores; asumen riesgo de perder salarios

Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) anunciaron que continuarán en paro de labores al menos hasta inicios de la siguiente semana, y hasta que el Consejo de la Judicatura Federal resuelva sus inquietudes.

A las afueras de la sede principal de la Judicatura, Jorge Alejandro Pérez Luna, actuario judicial y vocero de los trabajadores, aseguró que no levantaran el paro aunque el CJF había establecido como fecha límite la medianoche de este 11 de octubre.

“Los trabajadores votamos y estamos en paro indefinido hasta que no se resuelvan nuestras peticiones (…) El escenario es seguir en suspensión y estar todavía en protesta pacífica”, expuso el trabajador a medios de comunicación.

“En este momento no hay las condiciones, se sacó la circular 21 y en la misma solamente se nos dijo que está en análisis todo lo que se le solicitó. Y no son cuestiones que no pueden atender, son cuestiones que por mucho tiempo han sido ignoradas y el gremio ha estado sometido a esas decisiones”, acusó el actuario judicial.

En la circular a la que se refiere, la 21/2024, el CJF aprobó varios puntos solicitados por trabajadores en un pliego petitorio; sin embargo, los trabajadores acusan que éstas aún están en análisis y no hay garantía de que se cumplan.

Ante la pregunta que, en caso de no acatar el levantamiento del paro, puedan descontarseles salarios, el trabajador aseguró que “es un riesgo que estamos dispuestos a asumir”.

Asimismo, la directora nacional de la Asociación de Jueces y Magistrados del PJF (JUFED), Juana Fuentes Velázquez, señaló que titulares de órganos jurisdiccionales se encuentran votando sobre si deciden continuar el paro, e indicó que esa facultad (decidir cuándo se levanta) no corresponde al CJF.

“Es importante que como líderes, jueces, magistrados, también estén apoyando a sus trabajadores”, expresó Juana Fuentes, quien explicó que alrededor de las 19:00 horas la JUFED definirá si continúa el paro, tal como lo acordaron los empleados.

“El Consejo no tiene la facultad para decidir cuándo se regresa o cuándo no. Realmente es el ejercicio tanto de los muchachos como de nosotros lo que impera. En su caso también le informaremos por el mismo medio la decisión que se adopte por los jueces magistrados. Entonces, ellos pusieron una fecha en el acuerdo anterior, pero bueno, esto entiendo que es de acuerdo a lo que hasta ellos les alcance a facultades. Más bien la decisión queda tanto en los trabajadores como en los titulares”, agregó la directora de JUFED.

En su acuerdo más reciente, el CJF, presidido por Norma Piña, dictó hasta este 11 de octubre como fecha límite para levantar el paro; sin embargo, hasta las 16:00 horas de este día no tiene programada ninguna sesión extraordinaria para definir si sostiene la decisión o concede la extensión del paro.