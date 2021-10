Trabajadores de Dos Bocas denuncian haber sido heridos con granadas

Al menos cuatro personas resultaron heridas durante la represión de una protesta de trabajadores de la refinería de Dos Bocas, en Tabasco.

Muestran a heridos por esquirlas de granada en Dos Bocas. Esta mañana se desató un enfrentamiento entre trabajadores de Ica Flour y cuerpos policiacos en las instalaciones petroleras de Tabasco donde Pemex construye una refinería. https://t.co/QDL1PIHROW#Heridos #DosBocas pic.twitter.com/MGvJhTvEy9 — Código Veracruz (@codigoveracruz) October 13, 2021

Un video difundido en redes sociales muestra a dos hombres y dos mujeres heridos desde un hospital.

Una de las víctimas es un trabajador quien recibió el impacto de un proyectil en la cara, tras el cual reclamó que podría perder el ojo izquierdo.

De acuerdo con quien grabó el video las lesiones fueron por esquirlas de granadas, proyectiles cuyo uso durante la represión no se ha confirmado.

Los segundo y tercer obreros fueron heridos a la altura del abdomen. Otro video publicado en redes sociales muestra a un hombre sangrando de un costado.

Sobre la última trabajadora que aparece en el video se desconoce el motivo de sus lesiones, pero se aprecia que es atendida por una enfermera.

La mañana del miércoles policías antimotines de Tabasco reprimieron una protesta de trabajadores de la refinería de Dos Bocas, quienes demandaban mejores condiciones laborales.

En un intento por replegar a los obreros manifestantes las autoridades lanzaron gas lacrimógeno y dispararon balas de goma.

Horas después la secretaria de Energía, Rocío Nahle, adjudicó la manifestación a “un pleito entre líderes”, rechazó que no se pague a los trabajadores horas extra y aseguró que las labores ya habían sido reanudadas.

“Son diez personas que están con esto y no vamos a permitir que haya desorden. No vamos a permitir que un grupito con una intención particular o de beneficio particular afecte a una obra tan importante que le está dando empleo a más de 100 mil personas”, sentenció la funcionaria en entrevista afuera de Palacio Nacional.

Por su parte, ICA Fluor emitió un comunicado en el que aseguró que ha cumplido con todas las obligaciones patronales, salariales, de seguridad social, física e integral, así como con las prestaciones de ley acordadas con el sindicato.

Indicó también que la protesta fue organizada por “personas no identificadas ni reconocidas” en el contrato colectivo de trabajo.