Toyota tramita el pago de deudas al SAT: AMLO; mineras canadienses quieren ir a tribunales, asegura

Toyota se suma a la lista de las grandes empresas que cubren el pago de impuestos atrasados al Servicio de Administración Tributaria (SAT), de la Secretaría de Hacienda. El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que un grupo de mineras canadienses se ha negado a cubrir sus adeudos con el fisco mexicano y ha apostado por resolverlo en tribunales internacionales.

Recordó que Walmart ya hizo el pago, sin embargo adelantó que FEMSA planteó tres pagos que terminarían en julio. Aseguró que IBM de México ya realizó el pago de sus adeudos a la hacienda mexicana y comentó que Toyota ya inició trámites de pago.

“De nuevo agradecerle a Walmart, a FEMSA y a IBM y a Toyota que ya está también haciendo trámites y a otros que están actualizando sus pagos y con esto nos están ayudando mucho”, enfatizó el mandatario mexicano pues al decidir ponerse al corriente con los pagos sin ir a tribunales se ahorró tiempo.

Explicó que un grupo de empresas canadienses, mineras, que no están al corriente con el fisco mexicano y prefieren llevar la deuda a tribunales internacionales. Ante esto envió un mensaje al Embajador de Canadá, Graeme C. Clark, para que “nos ayuden a convencerlos que para qué vamos a tribunales. Es muy claro que tienen esas deudas con el SAT y ojalá y nos ayuden porque todo esto es muy oportuno con la crisis. Nos permite que no se nos caiga la recaudación”, dijo.

El Gobierno mexicano ha logrado acuerdos por 25 mil millones de pesos de las empresas deudoras al SAT. “Lo que está pagado y lo que está por pagarse”, aseguró el mandatario mexicano.

Expresó que durante los 36 años de política neoliberal “nos dejaron sin médicos y especialistas” porque se apostó a privatizar la educación. Aseguró que en su Gobierno la Secretaría de Salud tiene presupuesto alto, como nunca antes, pues a la base presupuestal se le adicionaron 40 mil millones de pesos, en parte, con base en los pagos al SAT de las empresas deudoras.

El Presidente enfatizó en que las contrataciones realizadas durante la emergencia sanitaria desatada por el nuevo coronavirus, se mantendrán en sus puestos, pues al realizar la gira entre los 80 hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Bienestar, se constató que no había personal suficiente.

Las 30 mil becas para continuar la educación del personal sanitario en el extranjero, que asciende hasta a 10 mil millones de pesos anuales para sostener el proyecto, se dejará como “legado de especialistas” y que no vuelva a ocurrir un escenario similar al ocurrido en la pandemia de la COVID-19.

Fuente: Sin Embargo