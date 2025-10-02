Tomza, dueña de pipa que explotó en Iztapalapa, acumula multas por más de 160 mdp

La empresa Gas Silza, filial de Grupo Tomza, dueña de la pipa que explotó en Puente de la Concordia, suma 32 expedientes administrativos, de los cuales dos de estos tienen como cosecuencia una multa que supera los 160 millones de pesos, informó la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).

«De manera particular en el caso del Grupo Tomza, que obviamente son procedimientos que se van sustanciando y, particularmente dos de ellos ya Presidenta, informar que hemos multado a la empresa prácticamente un poquito más de 160 millones de pesos», expresó Armando Ocampo Zambrano, director ejecutivo de la ASEA.

La ASEA, un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), detalló que esos dos expedientes se encuentran pendiente de resolución en el Poder Judicial Federal.

Sin embargo, Armando Ocampo Zambrano aclaró que las inspecciones se van ejecutando y eso genera multas y clausuras.

El 10 de septiembre pasado, una pipa de explotó en el Puente de La Concordia, en Iztapalapa, causando la muerte de más de 30 personas a la fecha y varios heridos.

El gobierno mexicano que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum presentó hoy, a través de la Secretaría de Energía (Sener), las normas emergentes que se enviaron al Diario Oficial de la Federación (DOF) para complementar los parámetros de seguridad a las normas vigentes para transportación de gas licuado de petróleo.

Luz Elena González, titular de la Sener, detalló que algunos de los nuevos controles ya se hacían, pero sólo en caso de que los permisionarios lo solicitaran, mientras que ahora se realizarán de manera periódica, para asegurar que las pipas estén en condiciones.