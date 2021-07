“Todos tienen posibilidad, ya no hay tapados”: AMLO por sucesión presidencial

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que los que quieran participar en la sucesión presidencial en 2024 están en su derecho de hacerlo, y volvió a asegurar que se acaba la práctica del ‘tapado‘ en la política mexicana.

En la conferencia matutina en Palacio Nacional, el mandatario mexicano aseveró que no le molesta que surjan perfiles para la sucesión presidencial, sin embargo, les pidió que tengan por encima los intereses de la nación y trabajar al servicio de los demás.

“Todos tienen posibilidad de acuerdo a lo que establece la Constitución, todos tienen derecho a votar y ser votados, ya no hay tapados. Están cumpliendo todos con su responsabilidad, que es lo principal, servir al pueblo, lo están haciendo muy bien todos, ya en su momento con el procedimiento democrático que elijan los partidos se tiene qué decidir”, explicó.

“No (le molesta que surja perfiles para sucederlo), pero que cumplan con su función, que atiendan sus responsabilidad, que tengan como objetivo superior la transformación de México y el bienestar del pueblo, que pongan por encima de sus intereses personales, por legítimos que sean, el interés del pueblo y de la nación sinceramente”, refirió.

López Obrador afirmó que el pueblo pone a cada quien en su sitio, y que será la ciudadanía la que decida en su momento la sucesión presidencial para el 2024.

“El pueblo pone a cada quien en su sitio, ya cambió esto, la gente es la principal protagonista del cambio, ya hay democracia plena, son los ciudadanos los que deciden, es muy poderosa la fuerza de la opinión pública, muy poderosa (…) es una comunicación como nunca antes”, declaró.

“Es la gente la que se va a ir formando la idea de lo que le conviene al país. Todos los que quieran participar, mujeres y hombres, están en su derecho, es ya dejar en el pasado esas prácticas del ‘tapadismo’, de la designación, el dedo o aquellas frases célebres de que ‘el que se mueve no sale en la foto’ u otras hasta más ofensivas de que ‘está flaca la caballada’”, dijo.

Eñ jefe del Ejecutivo federal enfatizó que sí existe el relevo generacional para que continue con el proyecto de Transformación.

“Lo más importante de todo es que hay relevo generacional, imagínense si no tuviésemos de quién echar mano, si el pueblo de México no tuviese opciones, hasta podría servir de excusa o pretexto para justificar la reelección y eso no, no debe haber reelección, es sufragio efectivo no reelección”, señaló.