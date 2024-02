Todas las reformas constitucionales en periodo neoliberal fueron para favorecer a una minoría rapaz: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador detalló que todas las reformas que se hicieron a la Constitución mexicana durante el periodo neoliberal fueron para favorecer a una “minoría rapaz“.

López Obrador indicó que dichas reformas que se realizaron en dicho periodo que comprendió 36 años fueron para afectar a la mayoría de los mexicanos, siendo esta la razón por la cual se envió el pasado 5 de febrero un paquete de iniciativas al Congreso para regresarle a la Carta Magna su espíritu social.

“En el periodo neoliberal, se quitaron principios y sobre todo derechos de campesinos, obreros, de la mayoría de nuestro pueblo”, manifestó.

“Todas las reformas que hicieron a la Constitución en 36 años fueron para favorecer a una minoría rapaz. Todas esa reformas se hicieron para afectar a la mayoría de los mexicanos”, dijo.

“Ahora, estamos enviando un paquete de reformas a la Constitución para regresar ese espíritu público, social, que tenía nuestra Constitución vigente, la Constitución de 1917”, apuntó.

López Obrador se refirió así al paquete de 20 reformas, 18 de ellas constitucionales y dos legales que presentó el pasado 5 de febrero para eliminar una serie de “artículos antipopulares”, “devolver la grandeza” a la Carta Magna y protegerla de los “reaccionarios” a cuatro meses de que se celebren las elecciones federales.

Entre las principales propuestas destaca una reforma electoral que pretende limitar los gastos de las campañas y de los partidos, y la eliminación de los legisladores plurinominales (de representación proporcional), con lo que se reduciría la Cámara a 300 diputados de los 500 actuales.

Asimismo, también incluyó una reforma del Poder Judicial para reducir de 11 a 9 los ministros de la Suprema Corte, que además deberán ganar su puesto por elección popular.

Además, está también una relacionada con el sistema de pensiones con la que se pretende que los mexicanos se jubilen con el 100 por ciento del último salario que perciben.

Este lunes, el mandatario mexicano apuntó que este lunes se explicará la reforma eléctrica que pretende impulsar su Gobierno, con la finalidad de fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y que no aumenten, en términos reales, el costo de la energía eléctrica a los usuarios.

“Lo que se busca en cuanto al fortalecimiento de la CFE como empresa pública, para seguir garantizando que no aumenten los precios de la energía eléctrica, que no paguen más los consumidores. Nosotros hicimos un compromiso, que estamos cumpliendo, de no aumentar en términos reales el precio de la luz”, expuso esta mañana.

“Como sigue el afán privatizador, siguen queriendo que el Gobierno sea un comité al servicio de una minoría, no al servicio de todo el pueblo de México, pues hay que reformar la Constitución para fortalecer las empresas públicas, tanto la CFE como Pemex y no permitir que regrese la política, neoliberal o neoporfirista acompañada de la corrupción que imperaba en beneficio de un pequeño grupo, de una minoría”, argumentó en el Salón Tesorería.