Terror en Zapopan: una balacera se desató en un restaurante a plena luz del día

En el cruce de la Avenida Acueducto y Real Acueducto, en el municipio de Zapopan, una de las principales urbes del estado de Jalisco, la tarde de este lunes 8 de febrero se registró una balacera, que de acuerdo con los primeros reportes por parte de autoridades locales, dejaría al menos dos personas heridas por arma de fuego.

El suceso ocurrió en una zona comercial, lugar al que arribó un comando en por lo menos tres vehículos del que descendieron hombres armados.

Así pues, alrededor de las 13:00 horas, una parte del grupo delictivo ingresó al restaurante Los Otates y se llevó a un comensal, mientras que otra agrupación se quedó frente al lugar y detuvo la circulación de autos que transitaban por la avenida.

Fue cuando los atacantes dejaron salieron del lugar, el momento en el que comenzó un intercambio de disparos con otras personas que se encontraban al interior del negocio de alimentos.

Los dos heridos resultantes, aparentemente empleados del restaurante, fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica. Además, se reportó que un policía de Zapopan recibió un impacto de bala en el abdomen.

Al ser una zona corporativa y comercial, algunas personas pudieron capturar imágenes del suceso, difundiendo muchos de ellos en redes sociales. En una de las piezas audiovisuales aparecen unos sujetos escondiéndose detrás de automóviles estacionados en la calle, mientras en otro memento se puede observar a una camioneta blanca abandonar el lugar.

Las autoridades de seguridad de Zapopan informaron que ya se encuentran atendiendo el reporte de detonaciones de armas de fuego en el municipio

Conforme ocurrieron las detonaciones de arma de fuego, se escucha a un testigo narrar con asombro la escena, el cual ha circulado ampliamente en internet.

Las imágenes muestran como los civiles armados se llevan inconsciente a una persona pic.twitter.com/oQfHgGSx20 — Gerardo Sedano (@Gerardosedano) February 8, 2021

“Lo van a levantar, güey, lo van a levantar. Ching* tu madre. Ya lo mataron güey”, decía la voz de un hombre mientras la imagen mostraba a lo lejos a algunas personas. Según muestra el video, el narrador se encontraban ocultos en un comercio cercano al restaurante.

“Ahí lo traen, ya lo traen, ya lo traen. ¡Ya lo mataron, ya lo mataron!”, añadió en su agitada narración de los actos. “Se lo están quebrando bien duro, ya lo secuestraron güey. No mam*s, mira”, se escucha de la voz del narrador.

En otro de los videos aparecen los agresores mientras arrojan a un hombre aparentemente inconsciente en una cajuela. Además se informó que algunos de los atacantes habrían resultado lesionados, pero se desconoce su situación, ya que lograron huir del lugar.PlayUsuarios en redes sociales difundieron las escenas de violencia

De acuerdo con la información que ha trascendido hasta el momento, se trata de una escena de secuestro. Cabe destacar que ni el presidente municipal de Zapopan, Jesús Pablo Lemus Navarro, ni el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, han emitido declaraciones al respecto.

Por ahora la avenida permanece acordonada y no hay información respecto del grupo delictivo que podría estar involucrado. No está claro si el plagio se consumó, pues algunas versiones indican que una persona fue privada de su libertad en medio del ataque, pero otras apuntan a que no habría podido realizarse el secuestro.

Versiones no confirmadas señalaban que en el sitio se encontraba Juan José Frangie, aspirante a la alcaldía de Zapopan por Movimiento Ciudadano (MC), y que habían sido los escoltas del político quienes repelieron las agresiones.

Sin embargo, minutos más tarde, y para evitar cualquier especulación, Frangie compartió un mensaje en su cuenta de Twitter y una fotografía en la que posó sonriente: “Aquí andamos, trabajando como siempre. No hagan caso de Fake News” .

Como parte de la actualización de información, la Policía de Zapopan confirmó las versiones que circulaban en redes. Las personas que resultaron heridas son: un policía que labora como escolta y que se encontraba en su día de descanso comiendo en el restaurant, así como dos civiles empleados de la negociación.

“#Actualizacion Un policía de Zapopan que labora como escolta y que se encontraba en su día de descanso comiendo en el lugar, al percatarse de los hechos trató de intervenir resultando con lesiones regulares , al igual que dos civiles empleados de la negociación”, informó la dependencia en su cuenta de Twitter.

