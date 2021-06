Termina cómputo distrital con 52.6% de participación ciudadana

El Instituto Nacional Electoral (INE) informa que a las 9:51 horas se terminó el escrutinio y cómputo del 100% de las 163 mil 666 actas a nivel nacional del Proceso Electoral Federal 2020-2021, en el que se registró una participación ciudadana del 52.66%.

Luego de más de 48 horas de trabajo continuo en los Consejos Distritales y Locales del INE, se contaron los 49 millones 151 mil 320 votos de ciudadanas y ciudadanos que participaron en la Jornada Electoral.

El número de personas registrado en la Lista Nominal fue de 93 millones 328 mil 777 ciudadanas y ciudadanos y el 52.66% ejerció su derecho al voto.

En casillas básicas, contiguas, extraordinarias y mesas de escrutinio, se emitieron 48 millones 736 mil 007 votos, mientras que las casillas especiales recibieron 138 mil 033 sufragios de Mayoría Relativa y 277 mil 280 de Representación Proporcional.

En tanto, un millón 662 mil 323 votos, que representan el 3.4% del total, se declararon nulos.

Un total de 98 mil 383 actas fueron reabiertas y recontados los votos, lo que representa el 60.12% por ciento del total; 32 actas (0.0196%) no fueron recibidas por casillas no instaladas y 261 (0.159%) actas no se recibieron por paquetes electorales que no llegaron a la sede del Consejo Distrital.

De acuerdo con las actas computadas, el número de distritos que obtuvieron partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes es el siguiente:

PARTIDO/COALICIÓN/CANDIDATURA INDEPENDIENTE DISTRITOS PAN 33 PRI 11 PRD 0 PVEM 1 PT 0 MOVIMIENTO CIUDADANO 7 MORENA 64 ENCUENTRO SOLIDARIO 0 RSP 0 FUERZA POR MÉXICO 0 PAN-PRI-PRD 63 PVEM-PT-MORENA 121 CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 0

Los cómputos distritales confirman que los votos se contaron bien por parte de la ciudadanía la misma noche de los comicios y fueron debidamente registrados a través de los sistemas de resultados preliminares como el Conteo Rápido y el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).