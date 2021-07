“Tercera ola de contagios es de menor intensidad y también menos dañina”: AMLO ante repunte de casos de COVID-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la tercera ola de contagios por COVID-19 en México es de menor intensidad que las dos anteriores.

En la conferencia matutina llevada a cabo desde el estado de Veracruz, el mandatario mexicano detalló que esta nueva ola de contagios por coronavirus en el país afecta a los más jóvenes, además de que hay menos hospitalizados por la enfermedad.

“Hay una especie de rebrote, una tercera ola de contagios, no igual a la primera, a la segunda ola, es de menor intensidad y también menos dañina porque tenemos menos hospitalizaciones y lo más importante de todo, menos fallecidos”, expresó.

“Es un rebrote que está afectando más a los jóvenes y esto tiene mucho que ver porque la población adulta ya está vacunada. Esto demuestra que fue adecuada la estrategia de vacunar primero a los adultos mayores”, argumentó.

López Obrador aseguró que ya se está intensificando la vacunación contra el COVID-19 en el país para proteger a la población contra el virus.

“Ya estamos intensificando la vacunación porque no hay otra alternativa, no hay otra opción para enfrentar el virus, lo mejor es la vacuna eso lo debemos tener muy claro, si estamos vacunados estamos protegidos. Aún estando vacunados podemos contagiarnos, pero resistimos, no nos agravamos. Estamos vacunando más que nunca”, refirió.

“Vamos a cumplir con el propósito de que para octubre todos los mexicanos mayores de 18 años van a estar vacunados aún con una sola dosis. Queremos llegar al 50 por ciento, a ver si antes de que concluya el mes estamos en el 50 por ciento de vacunación para mayores de 18 años”, declaró.

El presidente López Obrador adelantó que se acelerará la vacunación para todos las personas adultas en municipios de Veracruz, Puebla, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

La Secretaría de Salud reportó este domingo 108 nuevas muertes por COVID-19 para totalizar 238 mil 424, además de sumar seis mil 535 contagios, con lo que acumula dos millones 748 mil 518.