TEPJF revoca lineamiento del INE que busca impedir que AMLO emita declaraciones electorales

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó por mayoría de votos las medidas cautelares que el Instituto Nacional Electoral (INE) había ordenado para que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se abstuviera de emitir declaraciones con índole electoral.

Anteriormente, la Comisión de Quejas y Denuncias declaró procedente la medida cautelar en contra del ejecutivo para que evite hacer comentarios sobre los comicios federales del 2021. Luego de que este hablara de una posible alianza entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN) para ese proceso electoral e invitó a la ciudadanía a reflexionar sobre su voto.

Sin embargo, en el tribunal, la mayoría de Magistrados y Magistradas no consideraron que las expresiones de López Obrador ameritaran ser objeto de tutela por la vía cautelar “ya que se trata de actos futuros de realización incierta”, informó el TEPJF en un comunicado.

Fue así que se emitió el acuerdo ACQyD-INE-29/2020 en una sesión privada realizada en videoconferencia. En este también se aseguró que:

“La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral no tiene atribuciones para emitir una determinación de tutela preventiva, sobre actos futuros, pues constituye un acto de censura previa que viola el principio de legalidad previsto en la Constitución Política.

El TEPJF explicó que las medidas cautelares son accesorias por lo que siempre deben ser parte de un procedimiento principal y no ser dictadas por un eventos que no han acontecidos aún”.

Determinó que debe respetarse el principio de neutralidad y las normas previstas en el artículo 134 para la no intervención de servidores públicos en el proceso electoral, en especial al titular del Poder Ejecutivo Federal y su gabinete, así como a los titulares de los Poderes Estatales y Municipales.

El INE consideraba que Obrador incurrió en la promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos y un llamado público indebido al voto durante su gira por Baja California entre el pasado 27 y 29 de noviembre.

Lorenzo Córdoba Vianello aseguró que las declaraciones violan los artículos 41 y 134 de la Constitución Política.