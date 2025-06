TEPJF ratifica constitucionalidad del cómputo de votaciones de elección judicial

Ciudad de México. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó la constitucionalidad del cómputo de las votaciones de la elección judicial, realizadas en los consejos distritales, y no en las casillas electorales, como sucedió por primera vez en la pasada elección. Al mismo tiempo, determinó que un ciudadano que no fue candidato, carece de interés legítimo para poder impugnar alguno de los resultados de esta misma elección inédita.



En tanto, por votación dividida, se avaló el criterio que estableció el Instituto Nacional Electoral (INE), con el que consideró legal que un candidato, en este caso César Gutiérrez Priego, hijo del ex general Jesús Gutiérrez Rebollo, apareciera de manera sistemática en espacios radiofónicos.



Durante los asuntos que resolvió el TEPJF este miércoles en sesión de la Sala Superior, se encuentra una queja sobre la elección de magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial en Durango, en la que se argumentó que “fue ilegal que el escrutinio se haya realizado en el consejo distrital y no por los funcionarios de casilla en el lugar en el que éstas se instalaron”.



El Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, quien presentó el proyecto, planteó que, ante ese recursos, el TEPJF “abra las puertas de acceso a la justicia para este proceso de trascendencia histórica sobre la elección de personas juzgadoras y que se analicen desde su propia lógica ciudadana, ya que la ciudadanía es la protagonista en el mismo y se debe reconocer su legitimidad para vigilar y cuestionar el proceso como parte de sus derechos político-electorales”.



La magistrada Janine Otálora se pronunció en contra al indicar que no se le generó una afectación real y directa. Lo diferenció de casos como la consulta popular o las candidaturas independientes, en los que, dijo, sí tiene legitimación e interés cualquier ciudadano para impugnar.



Además, los magistrados electorales resolvieron una queja en contra de la candidatura de César Gutiérrez Priego, quien aspiraba a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).



La impugnación fue descartada por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, mientras que en el proyecto presentado por el magistrado Felipe de la Mata Pizaña se propuso ratificar dicho acuerdo.



En la sesión de este miércoles, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón se pronunció en contra del proyecto, ya que consideró que la participación constante de precandidatos o candidatos en programas de radio o televisión, “configura una indebida adquisición de tiempos» en dichos medios de comunicación. Recalcó que esa fue la línea jurisprudencial que la sala Superior aplicó desde 2011 hasta el año pasado.



La votación quedó empatada, pero con el voto de calidad de la presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto, el órgano consideró legal ese tipo de apariciones y mantuvo su candidato. No obstante, en los comicios del 1 de junio, Gutiérrez Priego no logró los votos suficientes para convertirse en ministro.