TEPJF falla a favor de Muñoz Ledo para que pueda reelegirse como diputado

Porfirio Muñoz Ledo aseguró que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le dio la razón y podrá reelegirse como diputado federal.

Muñoz Ledo detalló que hace algunos días interpuso una controversia ante el Tribunal Electoral contra la presunta decisión de Morena de marginarlo de sus listas de candidatos a reelección.

“Dijeron que no me había inscrito. Aquí la sentencia dice que nadie se inscribió, incluyendo al propio coordinador de la bancada (…), ya gané, no tengo contendiente, seré diputado federal”, dijo.

Muñoz Ledo recalcó que en su sentencia el TEPJF revoca la decisión de la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena, la cual señalaba que había vencido el plazo para el registro.

“Le pide que vayamos al fondo de los argumentos que nosotros esgrimimos, básicamente que en el Artículo 6 del Estatuto del partido se establece que los candidatos tienen que contar con una trayectoria política de lucha en las causas democráticas, que hayan trabajado por el bien de la República”.

El diputado federal arremetió contra la Comisión de Honor y Justicia de Morena por intentar marginarlo de su reelección como diputado federal.

“Estamos peleando de cara a la nación. Si se atreven (a desacatar la sentencia) va a haber otro problema mayor. Si hay un mínimo de cumplimiento al espíritu y la letra de la sentencia del Tribunal, el que más tiene esas características, soy yo”, apuntó.

Muñoz Ledo dejó en claro que no renunciará a Morena, y que seguirá luchando al interior del partido ara que exista democracia, razón por la cual creó el Movimiento Democrático de Morena (Modem).