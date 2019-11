TEPJF desechó una demanda contra la elección de Rosario Piedra como titular de la CNDH

El Tribunal electoral desechó la demanda interpuesta contra el proceso de elección de Rosario Piedra, quien la semana pasada juró como titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) después de la polémica por la votación donde se impuso sobre otros candidatos.

Fue la Sala Superior del Tribunal electoral del Poder judicial de la Federación (TEPJF) la que desechó el recurso contra el proceso de elección, por parte del Senado de la República, después de que “un particular impugnara la elección del 7 de noviembre realizada en el pleno” de la Cámara Alta, señalaron este miércoles, que derivó en la toma de protesta el 12 del mismo mes.

“Lo anterior, debido a que el particular considera que hubo vicios en el procedimiento para dicho nombramiento, aduciendo que se validó indebidamente el cómputo respectivo”, señaló el TEPJF.

Los senadores panistas buscaron tomar la tribuna del Senado para evitar la toma de protesta de Piedra Ibarra (Foto: Galo Cañas/ Cuartoscuro)

“La demanda de juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano se presentó el pasado 11 de noviembre ante la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Senado de la Republica en el que señaló como acto impugnado la determinación de la presidencia de la CNDH a favor de María del Rosario Piedra Ibarra”, añadieron.

En una sesión pública, los magistrados consideraron que la demanda “debe desecharse porque no se actualiza ninguna de las hipótesis de procedencia del juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, pues el acto que se reclama no puede considerarse como de naturaleza electoral”, detallaron.

“Esto, debido a que los juicios y recursos del sistema de medios de impugnación en materia electoral son improcedentes para analizar este tipo de actos, el cual es formal y materialmente de carácter parlamentario, y no es aplicable la justicia por la vía electoral”, concluyeron.

Monreal había prometido una nueva votación, pero su bancada no siguió las indicaciones de su líder (Foto: Andrea Murcia/ Cuartoscuro)

Y es que la elección de Piedra Ibarra, ex militante de Morena, el partido político del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido sido duramente criticada por la oposición, que tiene minoría en ámbas Cámaras del Congreso.

Los legisladores del opositor PAN (Partido Acción Nacional) denunciaron que se había realizado un fraude. Para evitar más problemas, Ricardo Monreal, el jefe de la bancada de Morena en el Senado, había propuesto una nueva votación unos días después, pero todo se rompió cuando fue rechazada en el pleno.

Los senadores morenistas rompieron con su líder y con 64 votos en contra, 46 a favor y nueve abstenciones, la moción para una nueva votación fue rechazada. Por lo tanto, la asunción de Piedra Ibarra, cuyo periodo concluirá en 2023, siguió adelante el 12 de noviembre. PlayLa toma de protesta de Piedra Ibarra ocurrió entre empujones y protestas (Video: Especial)

Pero la activista no asumió con tranquilidad el cargo. Primero, fueron los senadores morenistas, que desplegaron en la tribuna una manta que rezaba: “NO al golpismo, NO a la violencia, NO a la ultraderecha”. Después, la oposición, con el Partido Acción Nacional (PAN) a la cabeza, respondieron con su propio mensaje: “Aquí Morena roba votos. No al fraude en CNDH”.

Cuando Piedra Ibarra subió a la tribuna a tomar protesta, varios senadores panistas, entre ellos Gustavo Madero, ex presidente del partido, y Mauricio Kuri, el coordinador de su bancada, intentaron impedir que se consumara la asunción de la nueva titular de la CNDH.

Sin embargo, fueron interceptados por senadores morenistas como Citlalli Hernández, que impidió a Madero alcanzar los micrófonos y tomar la tribuna. A continuación, la presidenta del Senado, Mónica Hernández, le tomó protesta a Piedra Ibarra, mientras los jaloneos y las protestas (“fraude, fraudes”) continuaban en el recinto.

Piedra Ibarra asumió entre gritos y empujones y sus opositores prometieron continuar las impugnaciones. “Presentaremos un amparo indirecto para poder acudir a la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos)”, expresó Kenia López, legisladora panista. “Es una de nuestras prioridades, pero para poder acudir a instituciones internacionales es necesario que se hagan los procedimientos nacionales”, añadió.

Fuente: Infobae