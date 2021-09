TEPJF confirma triunfo de Evelyn Salgado como gobernadora de Guerrero

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó el triunfo de Evelyn Salgado como gobernadora de Guerrero al confirmar que si bien el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la decisión de cancelar la candidatura de su padre, Félix Salgado Macedonio, esto no fue determinante en el resultado porque la diferencia es de más de 62 mil votos con el segundo lugar.

Sin ningún debate, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral aprobaron por unanimidad este proyecto que desestimó inequidad en la contienda ocasionada por el Presidente de la República, la entrega de programas sociales, la intervención del delegado federal o que la candidata no cumplía los requisitos de elegibilidad.

El magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón, ponente del proyecto, recordó que la nulidad en una elección debe ser la última entre todas las medidas y para que sea válida, se debe comprobar que fue sistemática, hubo un impacto en el electorado y se ejerció una presión en el electorado para el sentido de su voto.

En el caso de la presunta intervención del presidente Andrés Manuel López obrador, si bien ya ha quedado comprobado en varias sentencias que “violó la imparcialidad, es importante destacar que no se advierte que alguno de esos mensajes haya incidido directamente en la elección de la gubernatura en Guerrero”.

Agregó que de los 74 videos denunciados por el PRI y el PRD “sólo en algunas conferencias hace referencia al proceso electoral de Guerrero y no contiene mensajes a favor o en contra de las candidaturas, sino que únicamente se mencionan y critican las decisiones de las autoridades electorales por la cancelación de una candidatura de Morena. Se considera que este tipo de mensajes no afectan la equidad porque no inciden en la contienda entre partidos o candidaturas.

“Además, la diferencia es de 4.18 por ciento, lo que se traduce en más de 62 mil votos entre las candidaturas de estos partidos y no basta con solo señalar que hubo mensajes fuera de la base constitucional o legal sino que se debe incluir una argumentación reforzada”. Sobre las capturas de pantalla que el PRI entregó en el que presuntamente el delegado de programas sociales en Guerrero presionaba a los llamados Servidores de la Nación para que votaran por Morena, el magistrado presidente explicó que “las conversaciones de WhatsApp tienen el carácter de privadas y no se comprobó que fueran obtenidas lícitamente”.

Tampoco se comprobó que se hayan entregado programas sociales para coaccionar el voto y acreditaron que Evelyn Salgado sí cumplía con la elegibilidad para ser candidata, pues si no pasó por todo el proceso interno es porque Morena tenía otro candidato y las autoridades electorales anularon su registro por irregularidades en sus informes de fiscalización. Por lo que finalmente, se confirmó la validez de la elección a la gubernatura de Guerrero y el triunfo de Evelyn Salgado como próxima gobernadora

