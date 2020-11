“Tengo que cuidarme, no me puedo mojar nada más por la foto. Me enfermo”: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en su visita a Tabasco, para tratar temas sobre inundaciones, no se mojó solo por una fotografía y que está haciendo lo que corresponde para ayudar.

“Tengo que cuidarme, no me puedo mojar nada más por la foto. Me enfermo y qué se gana con eso, o que no guarde yo la sana distancia, me enferme de COVID, pues tampoco”, sostuvo.

Así respondió a los señalamientos de sus opositores de que fue a Tabasco a ver el tema de las inundaciones, pero ni siquiera se detuvo a dialogar con ellos, entregar despensas y apoyos, meterse al agua, ya que sólo recorrió las comunidades a bordo de un vehículo militar.

“Ahora me dicen mis adversarios, a ver mójese, pues no me puedo mojar nada más por la foto, no, estoy haciendo lo que corresponde, eso ayuda más. No soy un farsante, le tengo amor al pueblo, por eso estoy en esto, no soy fifí, tengo que cuidarme, es un mensaje para todos”, aseguró.

Recordó que cuando vivió en Nacajuca, Tabasco, al ser director del Instituto Nacional Indigenista (INI), padeció también las inundaciones, e incluso mencionó que también se puso a rescatar gente cuando se presentaba esta problemática.

“No puedo hacerlo, no como dicen mis adversarios, no me mojo, yo nací ahí, padecí inundaciones desde niño, conozco todo eso. Fui director del INI seis años en Nacajuca y enfrenté seis años de inundaciones, y me metía yo al pantano con el agua hasta el pecho para rescatar gente y todo”, subrayó.

El Primer Mandatario dijo que en sus eventos en el interior de la República deben hacerse actos con poca participación de la gente, ya que todavía está la pandemia del COVID-19.

“A veces hablo muy poco en los actos porque a veces se llena de gente, con la pandemia, y yo ahí sentado hablando como si nada para que estén más tiempo con la posibilidad del contagio, no. Casi les digo, no era este el propósito vamos a seguir ayudando y he dicho, y vámonos porque no podemos estarnos aglomerando”, enfatizó.

Confirmó que en los próximos días, antes de concluir noviembre, realizará una gira de trabajo por los seis municipios de Baja California, donde se abordará el tema de los apoyos a los pescadores, así como las acciones para el tema de la totoaba, especie en peligro de extinción.

“Si hay quienes tienen peticiones, quieren hablar conmigo, que se busque el conducto, tenemos representantes, el gobernador en Baja California, presidentes municipales, me llega todo, estoy enterado de todo, por eso ando a ras de tierra y recorriendo todo el país”, apuntó.

Expuso que en la gira de trabajo lo acompañarán los secretarios de Agricultura y de Marina, así como el comisionado de Pesca, para llevar una propuesta a los pescadores de esa región.