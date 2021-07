“Tengo otros datos, y no es una burbuja, no me gusta el autoengaño”: AMLO ante cuestionamientos de Jorge Ramos en materia de seguridad

El periodista Jorge Ramos nuevamente acudió este lunes a la conferencia de prensa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y cuestionó sobre los datos en materia de seguridad.

Ramos comenzó su intervención agradeciendo a López Obrador la oportunidad de “preguntar libremente” en su conferencia, y asegurando que su sexenio va en camino a “convertirse” en la administración con más homicidios en la historia moderna de México.

“Si sigue así va haber más muertos que con Peña Nieto y que con Calderón”, dijo el comunicador.

Agregó que “fuera de la burbuja de Palacio Nacional” están matando casi 100 mexicanos al día.

López Obrador le respondió y aseguró que la información del periodista no es correctos, lamentó que “un periodista como él, esté desinformado”, y le mostró sus datos.

“Yo no coincido contigo, fíjate que eso es lo bueno de la democracia, el que podamos discrepar con respeto y con diálogo”, señaló el mandatario mexicano.

“Fíjate que hemos avanzando, y tengo otros datos, y no es una burbuja, no me gusta el autoengaño… Hemos logrado contener la incidencia que se traía de homicidios, incluso lo hemos bajado, si tú quieres marginal”, dijo López Obrador.

“Claro que no es un asunto fácil, ya lo explique, es un fruto podrido que heredamos, no es que yo le este echando la culpa sin razón a los expresidente, y tu lo sabes bien”, expresó el mandatario mexicano.