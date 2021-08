Tenemos que enfrentar “los caminos de la vida”: AMLO ante regreso a clases

Ante el inminente regreso a clases, el presidente Andrés Manuel López Obrador, criticó a sus adversarios por alarmar a la población y oponerse a esta medida a través de una campaña mediática, y les respondió que como autoridades deben dar marcha a la educación presencial porque “hay que correr ciertos riesgos en la vida”.

“¡Imagínense si no salimos porque nos puede pasar algo!… nos vamos a pasar todo el tiempo encerrados, ¡no! Tenemos que enfrentar las adversidades, ‘los caminos de la vida no son como imaginaba’, ¿porque no pones ésa?, le pidió a Jesús Ramírez, encargado del equipo mediático de las mañaneras.

Por ello, los encargados de transmitir la mañanera reprodujeron la canción escrita por Omar Geles e interpretada por el grupo La Tropa para cerrar con la conferencia.

El mandatario reiteró que el regreso a clases presenciales será voluntario y que para aquellos niños que no asistan a las aulas se mantendrán los programas de educación a distancia Aprende en Casa”.