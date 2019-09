“Tenemos que darle en la madre a esta 4T”, dice Fox a panistas

El ex presidente Vicente Fox llamó a la militancia panista y de todas las fuerzas políticas a unirse y sumar para “darle en la madre a la cuarta transformación”, pues afirmó que repetirán las elecciones de 2000 y para ello el próximo objetivo es ganarle a Morena el Congreso el siguiente año para sacar a Andrés Manuel López Obrador de Palacio Nacional en 2024.

Durante su mensaje a los integrantes de Acción Juvenil en la Asamblea Nacional Ordinaria del PAN y en el marco del 80 aniversario del partido, Fox Quesada se dijo feliz de estar de regreso en el blanquiazul, aunque momentos antes dijo que colaborará en todos los partidos.

“Me lleva tres años de ventaja el PAN y aquí estoy de regreso para compartir nuevos retos, si en 2000 juntos sacamos al PRI de Los Pinos, en 2021 vamos a sacar a López de Palacio Nacional”, declaró.

Exhortó a combatir al gobierno del “falso mesías que se cree dueño de México”, por ello llamó a la unidad de todas las fuerzas políticas.

“Hoy este movimiento va de subida, este movimiento está muy soberbio, muy engreído, este falso profeta piensa que tiene la razón en todo, este país no es de él, no es de Morena, no requiere esa cuarta transformación, requiere el humanismo, la sabiduría política de Acción Nacional.

“Es ahí donde tenemos que participar y la generosidad es fundamental, todos queremos a México, es más que todo eso y México es nuestra meta, es ahí donde tenemos que sumar, donde tenemos que unirnos y donde tenemos que darle en la madre a esta cuarta transformación”, aseguró.

Insistió en su llamado a la unidad toda vez que reconoció que un sólo partido no puede lograr combatir a la cuarta transformación y advirtió que 2021 es la oportunidad para quitarle la mayoría a Morena en el Congreso.

“Hay que sumarnos porque alguien por sí solo no puede; 2021 es la gran oportunidad de ganarle el Congreso. Hay que hacer que pierda la mayoría para que reflexione dos veces las tarugadas y tonterías que propone. ¡Hoy, hoy, hoy hay que hacer la tarea”, concluyó.

Fuente: Milenio