“Tajantemente lo negamos”: SSPC respecto a que el narco controla el 35% del territorio mexicano

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, negó las acusaciones realizadas desde Estados Unidos respecto a que en un 35 por ciento del territorio nacional exista ingobernabilidad por las actividades del crimen organizado.

“De ninguna manera, esa no es real, esa afirmación no es real, tajantemente la negamos. Y efectivamente si hay presencia en algunas zonas donde todo mundo lo conoce, en algunas entidades, no en todo el territorio, en algunas entidades. Se combaten diariamente con todo el aparato del Estado que tiene el gobierno mexicano”, dijo.

En días pasados, el general Glen D. Van Herck acusó que los problemas que existen en la frontera sur en temas de seguridad y narcotráfico se deben a fallas del gobierno de México.

“El problema más amplio, cuando digo síntoma (es) la lucha contra el narcotráfico, migración, trata de personas, todos son síntomas de organizaciones criminales transnacionales que operan a menudo en áreas no gobernadas, del 30 al 35% de México, que está creando algunas de las cosas con las que nos enfrentamos en la frontera”, comentó el general Van Herck en conferencia realizada el pasado martes.

Ayer, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador negó de la misma forma los señalamientos del control del narcotráfico en el 35% del país desde su conferencia matutina.

“No es cierto lo que se sostiene, pero respetamos las opiniones de todos. Nosotros vamos a seguir teniendo buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos, no nos vamos a pelear con Estados Unidos”, dijo.

Al ser cuestionado sobre si el presidente de Estado Unidos, Joe Biden, le había solicitado alguna acción respecto a la seguridad de México o contra la migración, el mandatario respondió que no.

“El presidente Biden es muy respetuoso”, señaló.