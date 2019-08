Suspende Sheinbaum a 6 policías señalados por violación

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que seis policías fueron suspendidos de sus funciones por ser señalados como presuntos responsables de agresiones sexuales en contra de mujeres.

A través de un video, señaló que estos elementos serán separados mientras se siguen las investigaciones correspondientes, aunque subrayó que no vana fabricar culpables.

“Como lo he dicho no habrá impunidad, pero tampoco fabricación de culpables. La violencia contra las mujeres, niñas es inadmisible e inaceptable, violenta nuestra vida, nuestra libertad y nuestro proyecto de vida, en este gobierno no estoy dispuesta a tolerarlo”, sostuvo.

En este sentido, señaló que tiene claro que los proceso de denuncia y acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia es un camino largo que tiene que cambiar, por lo que su administración se ha planteado como primordial el tema de acceso a la justicia y la erradicación de la violencia contra las mujeres.

“Somos la única entidad de la República que tiene una abogada disponible para cada una de las mujeres cuando acuden al Ministerio Público a denunciar, y que tenemos 27 centros de apoyo psicológico, jurídico y familiar para apoyar a las mujeres víctimas de violencia. Esto es apenas el principio, vamos a consolidar una defensa eficaz con resultados palpables al corto plazo”, apuntó.

Fuente: Publimetro