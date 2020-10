Superdelegados se alistan para disputar 10 de las 15 gubernaturas

De cara al proceso electoral de 2021, donde se renovarán gubernaturas en 15 entidades, nueve delegados del gobierno federal se alistan para participar en la disputa al interior de Morena y así convertirse en candidatos para esa posición.

Pese a que siguen su curso las denuncias interpuestas en su contra por la presunta utilización de recursos públicos para promover sus aspiraciones políticas, el ahora ex delegado en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval, oficializó sus intenciones renunciando el pasado jueves a su cargo para postularse como precandidato de Morena al gobierno de esa entidad.

El guerrerense aseguró que entrega “buenas cuentas” y tiene “su conciencia tranquila”, porque supervisó la correcta operación de los programas y el ejercicio “honesto” de los recursos públicos.

Otro que ya levantó la mano en la pelea por la sucesión del gobernador Jaime Bonilla es el superdelegado en Baja California, Jesús Alejandro Ruiz Uribe, quien desde hace dos meses inició una agenda diaria para dar a conocer los apoyos que entrega la Secretaría de Bienestar Social.

Para promocionarse, el funcionario arrancó el programa Domingos de Colado, en el que ayuda a familias a construir sus hogares con los recursos del gobierno federal.

Otro que tampoco se queda atrás en la búsqueda del cargo de gobernador es el delegado de los programas federales en Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, al anunciar que el próximo 31 de octubre renunciará para contender por la gubernatura en 2021.

“Estaré atento a cómo van dictándose las reglas en el movimiento en Morena para cuando llegue el caso, mientras tanto no me inmiscuiré en asuntos de carácter político; me dedicaré el tiempo que falta a concluir, a cerrar bien todos los programas y visitar muchas comunidades para agradecerle a la gente”, sostuvo.

A la lista se suma la delegada en Campeche, Katia Meave Ferniza, que deberá enfrentarse en el proceso interno de Morena a la ex senadora Layda Sansores, la favorita para abanderar ese partido en las elecciones para la gubernatura de ese estado.

Sin embargo, Meave Ferniza no es originaria de la entidad, por lo que no tiene domicilio local ni residencia mínima de cinco años, como establecen las reglas del Instituto Electoral del Estado, de acuerdo con el líder moral del PRD, el ex diputado federal Abraham Bagdadi Estrella.

Sigilosamente, el superdelegado federal en Michoacán, Roberto Pantoja Arzola, va camino a destaparse como aspirante a la titularidad del ejecutivo de ese estado y pretende entrar a la lucha con el presidente municipal de Morelia, Raúl Morón Orozco; con el senador Cristóbal Arias Solís, y con el diputado local Alfredo Ramírez Bedolla.

Pantoja Arzola tiene las riendas de los programas federales en los 113 municipios, lo que le otorga movilidad y presencia política; no obstante, sobre él pesan acusaciones de opacidad en el manejo de estos recursos e, incluso, desde la Secretaría de Educación del Estado ha sido señalado de “aviador”.

Por: Milenio