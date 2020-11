Suman 97,624 muertes por COVID-19 en México

Desde Palacio Nacional, este viernes 13 de noviembre, el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, informó que ya suman 97,624 defunciones confirmadas en México por coronavirus (COVID-19) y que hay 997,393 contagios acumulados.

La Ciudad de México y el Estado de México son las entidades con mayor número de casos activos estimados (con fecha de inicio de los últimos 14 días por el índice de positividad, por entidad y semana epidemiológica). A nivel nacional se calculan 50,552 contagios.

También contabilizaron 1,214.892 casos negativos, 75,159 sospechosos con posibilidad de resultado y pacientes 741,340 recuperados de un total de 2,589,508 pruebas realizadas.

Tourists travel on a tour bus with seats cordoned off as part of social distancing measures as the coronavirus disease (COVID-19) outbreak continues, in Mexico City, Mexico November 13, 2020. REUTERS/Edgard Garrido

Hasta el día de ayer, se tenían contabilizadas 15,648 defunciones sospechosas de COVID-19 que incluyen las pendientes por laboratorio (2,600) y las que están en proceso de asociación-dictaminación clínica – epidemiológica (13,048) en SISVER.

Continúan ubicándose la Ciudad de México, el Estado de México, Veracruz, Puebla, Jalisco, Nuevo León, Baja California, Sinaloa, Guanajuato y Sonora como las 10 entidades que han registrado el mayor número de defunciones y que en conjunto representan más de la mitad (62.2%) de todas las del país. La Ciudad de México por sí sola, acumula 16.5% de todas defunciones a nivel nacional.

En tanto, la distribución por sexo en las defunciones confirmadas muestra un predomino del 64% en hombres. La mediana de edad en los decesos es de 63 años.