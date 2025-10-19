Suman 76 muertos y 39 desaparecidos por fuertes lluvias en cinco estados

El Gobierno de México informó que las intensas lluvias e inundaciones que afectaron Puebla, Veracruz, Querétaro, Hidalgo y San Luis Potosí han dejado 76 personas fallecidas y 39 desaparecidas, de acuerdo con información del portal “Afectaciones por lluvias e inundaciones”.

La emergencia se originó por la perturbación tropical 90-E, que provocó afectaciones en numerosos municipios de la región.

Las autoridades detallaron el impacto por estado:

  • Puebla: 23 municipios afectados, 19 muertos y 5 desaparecidos.
  • Veracruz: 40 municipios afectados, 34 muertos y 14 desaparecidos.
  • Hidalgo: 27 municipios afectados, 22 muertos y 20 desaparecidos.
  • Querétaro: 8 municipios afectados, 1 muerto.
  • San Luis Potosí: 12 municipios afectados, sin reportes de fallecidos o desaparecidos.

El micrositio creado por el Gobierno permite a la población consultar en tiempo real el avance de las acciones de atención, así como el estado de caminos y comunidades afectadas.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a mantenerse informada y seguir las indicaciones de Protección Civil, ante posibles riesgos derivados del incremento de los niveles de ríos y afectaciones por lluvias en la zona.

Con información de López-Dóriga Digital.

octubre 19, 2025 5:32 pm

