Suman 64 muertos y 65 desaparecidos por lluvias en cinco estados del sur del país

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que hay 64 muertos por las lluvias de los últimos días en al menos cinco estados.

Lo anterior fue detallado por la titular de CNPC, Laura Velázquez Alzúa, quien detalló además que hay 65 personas desaparecidas.

“Todos los familiares de las personas fallecidas tienen el cobijo ye l acompañamiento de los gobiernos de los estados, de la Federación y el municipio. Nadie quedará desamparado”, dejó en claro esta mañana.

La funcionaria federal apuntó que los cinco estados más afectados por las recientes precipitaciones fueron Hidalgo, Puebla, Veracruz, San Luis Potosí y Querétaro.

