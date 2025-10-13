Suman 47 muertos, 38 desaparecidos y daños en 150 municipios de México por las fuertes lluvias

El Gobierno de México reportó este domingo 47 personas fallecidas y 38 desaparecidas, tras las fuertes lluvias que azotaron al país en los últimos días, dejando miles de damnificados y graves afectaciones en 150 municipios.

Según el último reporte de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), los 47 fallecimientos fueron notificados por los gobiernos de los estados centrales de Hidalgo (16), Puebla (12), Querétaro (1), y del estado oriental de Veracruz (18).

Además, la CNPC informó de 38 personas no localizadas en los estados de Hidalgo (17), Puebla (15) y Veracruz (6).

“El Gobierno de México expresa su solidaridad con las familias afectadas y mantiene acciones de acompañamiento y apoyo integral, a fin de garantizar que reciban la atención y los recursos necesarios en este proceso”, apuntó la autoridad.

El reporte también actualizó el recuento de municipios afectados, que suman 150, en los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí.

En Veracruz, la CNPC registró 70 municipios afectados, con 29 mil 267 viviendas con afectaciones y la habilitación de 50 refugios temporales para 2 mil 871 damnificados.

También se reportaron 81 localidades incomunicadas en seis municipios de Veracruz, con aproximadamente 537 habitantes.

En Puebla, se informó de 38 municipios con daños mayores, 16 mil viviendas dañadas y cinco refugios habilitados para 691 damnificados, además de 91 localidades incomunicadas en 17 municipios.

En Hidalgo, hay 22 municipios afectados, con 74 localidades incomunicadas en 21 de ellos, además de 1.217 viviendas dañadas y 15 refugios temporales con 403 personas.

En Querétaro, se reportaron ocho municipios afectados, con una localidad de 600 personas incomunicadas, así como 150 viviendas dañadas y ocho refugios temporales para 48 personas.

Y en San Luis Potosí, hay 12 municipios afectados, con 12 localidades afectadas en dos de ellos, donde habitan alrededor de 2.215 personas; además de 1.559 viviendas con daños y un refugio habilitado.

El Gobierno mexicano precisó en el comunicado que las fuertes precipitaciones que azotaron al país del 6 al 9 de octubre, fueron principalmente ocasionadas por la Perturbación Tropical 90-E.

