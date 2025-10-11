Suman 28 muertos en cuatro estados

Al menos 28 muertos y 16 desaparecidos es el saldo preliminar que dejaron las intensas lluvias de los últimos dos días, principalmente para estados del centro y oriente del País por humedad proveniente tanto del Pacífico como del Golfo de México.

La confluencia de los ciclones Raymond y Priscilla en el Pacífico, con amplias bandas de humedad que afectaron prácticamente a todo el País, además de una zona de baja presión en el Golfo de México, que no alcanzó a desarrollarse como ciclón, generaron lluvias atípicas en Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Veracruz.

La Coordinación Nacional de Protección Civil reportó anoche afectaciones en 80 municipios del País y 171 mil sin servicio de energía eléctrica.El Gobernador de Hidalgo, el morenista Julio Menchaca, reportó al menos 16 fallecidos por derrumbes y 8 desaparecidos.

«Esta es una situación, pues, digamos, que no está programada. La naturaleza así juega estas situaciones», consideró el Mandatario.

