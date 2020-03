Sugiere Salud suspender eventos públicos no esenciales

La Secretaría de Salud (Ssa), por medio del subsecretario Hugo López-Gatell, aclaró que México todavía no pasa del escenario 1 al escenario 2, pese al aumento de los casos de coronavirus.

“Estamos cerca del escenario 2, ante ello tomo como ejemplo la cancelación del Tianguis Turístico y el evento de box, no iban a tener consecuencias sobre las familias que dependen económicamente del evento” indicó.

Ante ello, explicó que no es necesario cancelar el Vive Latino: “a lo largo del día, se le cuestionó a la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y se preguntó de por qué el Vive Latino no se cancelaba, se analizó cuidadosamente y en este caso, no fue necesario porque es distinto, ya que sí afectaría a la economía de la ciudad”.

López-Gatell detalló que “los datos de hoy nos relevan información importante, en cada momento lo vamos a anunciar, presten mucha atención, no estamos en el escenario 2, relativamente llegará el punto de anunciarlo, pero por ahora, aunque vemos cambios progresivos en la enfermedad, no es necesario que se suspendan aún eventos de ese tipo que afecten a la economía de las familias”.