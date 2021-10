Subsecretario de Hacienda expone a diputadas y diputados contenido del Paquete Económico 2022

El subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Yorio González, afirmó que México tiene una posición fiscal sólida y no utilizó más endeudamiento, porque hay reglas específicas para el uso de la deuda, en virtud de que los ingresos están blindados con las reformas que se aplicaron en 2019, lo que ha permitido que no se tomen medidas procíclicas como subir los impuestos.

Al reunirse con integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, que preside el diputado Luis Armando Melgar Bravo (PVEM), para analizar el Paquete Económico 2022, el funcionario reiteró que no hay aumento de impuestos, salvo actualizaciones de inflación, y se mantiene la deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto, “pero estamos proponiendo un balance primario un poco negativo”.

Expresó que durante los primeros tres años de la actual administración se mantuvieron balances primarios positivos, por lo que se tendrán ingresos suficientes para pagar los intereses de la deuda. “En 2022 se mantiene cerca del cero, esto para permitir mayor margen de maniobra en la gestión fiscal del sector público”.

Recalcó que las medidas en contra de la evasión, defraudación o elusión fiscal en 2019, que entraron en vigor en 2020, blindaron la recaudación y el nivel de ingresos tributarios. Expresó que se propone un balance que mantiene implícitamente la trayectoria de la deuda respecto del PIB. “Lo que importa es que se mantenga estable o vaya decreciendo”.

Estimó que a principios de 2022 el PIB llegará a los niveles prepandemia, “esto nos va a llevar a observar crecimientos que ya no van a tener los efectos de base de comparación que vimos en el 2021”. Agregó que se prevé un crecimiento de 6.3 por ciento para el 2021. Recordó que en 2020 “cayó 8.2 el PIB y la recuperación se va consolidar en 2022, y estamos estimando crecimiento de 4.1 por ciento del Producto Interno Bruto”.

Refirió que imponer tasa cero a productos de gestión menstrual es la mejor manera de impactar en una reducción del precio que pagan las consumidoras y planteó mantener esta medida. Si se aprueba, dijo, entraremos en negociaciones con empresas para tener un sistema de monitoreo que permita alcanzar el precio.

Intervenciones de diputadas y diputados

El diputado del PRD, Marcelino Castañeda Navarrete anunció que su fracción parlamentaria presentará una iniciativa para incluir tasa cero a los servicios de internet, con la finalidad de dar un paso más hacia la garantía de su acceso, así como crear un estímulo fiscal para la generación de nuevos empleos durante 2022, con una focalización especial hacia jóvenes menores de 25 años, adultos mayores de 55 años y personas con discapacidad.

El diputado Manuel Jesús Herrera Vega (MC) enfatizó que hoy la reactivación económica es un reto fundamental, porque ha representado un recorte de más del 30 por ciento al apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, por lo que preguntó si se contempla un escenario en caso de no llegar al 4.1 por ciento de crecimiento proyectado y de qué manera pueden generar más incentivos para la recuperación de este sector.

De la misma bancada, el diputado Salvador Caro Cabrera apuntó que en el paquete presupuestal faltan definiciones en materia de incentivos, apoyos y subsidios para actores de la economía que se vieron afectados por la pandemia y pidió que se explicara cuál es el riesgo si no se alcanzan las metas de crecimiento económico y la ambiciosa meta de recaudación que se plantea el Gobierno Federal.

Del PT, el diputado Ángel Benjamín Robles Montoya celebró que en esta Ley de Ingresos se mantenga el estímulo para las personas con actividades empresariales. Asimismo, representa una política pública con visión humana y progresista, al no aumentar impuestos. Preguntó si existe algún incentivo adicional para apoyar la productividad y qué medidas se plantean para apoyar al sector privado.

Por el PRI, el diputado Ildefonso Guajardo Villarreal preguntó qué previsiones hay si las metas de recaudación se caen frente al escenario volátil que se observa en los mercados internacionales y la falta de espacios de maniobra para responder a imprevistos. Señaló que en los últimos seis meses se ve una disminución acelerada en la tenencia de los bonos gubernamentales en manos de extranjeros, lo cual requiere atención para preservar la estabilidad financiera y evitar una crisis.

Por el PAN, el diputado Gerardo Peña Flores planteó considerar un nuevo modelo que incentive a las entidades federativas y municipios a potenciar las acciones del convenio de colaboración administrativa en materia fiscal y se beneficien de la recaudación primaria que deriven en un fondo de compensación para que la Federación les participe de esos ingresos tributarios aportados por los estados y alcaldías.

De la misma bancada, la diputada Gina Gerardina Campuzano González expresó su disposición para crear una Ley de Ingresos y Miscelánea Fiscal acorde con los retos del próximo año, con las consideraciones de todos los ciudadanos.

La diputada de Morena, Ana Elizabeth Ayala Leyva planteó ¿cuánto estaríamos dejando de percibir de ingresos petroleros con la implementación de la reducción de 14 puntos de PEMEX al Fondo Mexicano del Petróleo y si se contempla que esta iniciativa se mantenga de manera permanente? Reconoció el esfuerzo en la política de ingresos ante la crisis del Covid-19, así como que en el Paquete Económico no aumenten ni creen nuevos impuestos, manteniendo las tasas impositivas y los estímulos fiscales.

También de Morena, diputada Maribel Aguilera Cháirez reconoció el combate a la corrupción, la cual se necesita arrancar. Refirió que el artículo 21 de la Ley de Ingresos propone una reducción de tasa de retención anual por el ISR en favor de las instituciones del sistema financiero y formuló las siguientes preguntas: ¿Este cambio ha sido bien visto por las instituciones financieras o han exigido una reducción de tasa mayor? ¿Con qué otras medidas fiscales y hacendarias se plantea apoyar a ese sector? Estas tasas de retención representan un cambio transcendental para la recaudación fiscal, ¿a cuánto equivale este cambio de tasas?

El diputado del PVEM, Gilberto Hernández Villafuerte comentó que ante un escenario en el que no alcancen los ingresos tributarios, ni petroleros, y a falta del Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios, el gobierno mexicano se va a ver ante un panorama de urgente contratación de deuda; qué consideraciones tiene sobre los candados para que Pemex no use estos recursos de manera discrecional, cómo se va alimentar, y con qué recursos se nutrirá ese fondo.

El diputado del PRI, Hiram Hernández Zetina consideró que con la reducción del Derecho por Utilidad Compartida (DUC) se debe establecer un candado para que estos recursos extras con los que va a contar Pemex se utilicen para la inversión productiva o para sanear sus finanzas. Asimismo, pidió al funcionario explicar cómo actuarán en caso de existir un escenario en el que no se alcancen los ingresos tributarios y petroleros y cómo se alimentará el Fondo de Estabilización de los ingresos Presupuestarios (FEIP).

Del PAN, el diputado Riult Rivera Gutiérrez preguntó qué mecanismos se proponen para garantizar la transparencia en la recaudación fiscal; qué método de seguridad se ha considerado para evitar el desvío de los recursos a paraísos fiscales y cuáles son los criterios para juzgar a los agentes aduanales.

De la misma bancada, el diputado Carlos Alberto Valenzuela González se refirió al rescate restaurantero y pidió modificar los artículos 25 y 28 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para generar estímulos fiscales con el fin de recuperar los miles de empleos perdidos de meseros, cocineras, vigilantes y limpieza con una deducibilidad del ISR hasta de 50 mil pesos anuales, para que no haya un impacto presupuestal muy alto y beneficiar la recaudación, así como disminuir la distancia de 50 a 25 kilómetros para deducir viáticos.

La diputada de Morena, Paola Tenorio Adame aplaudió la decisión de no crear más impuestos en el Paquete Económico 2022. Destacó que la Miscelánea Fiscal combate la corrupción y facilita el cumplimiento de obligaciones fiscales, porque antes era muy fácil no pagar impuestos; sin embargo, la gente entiende que se tiene que cumplir con esa obligación. Señaló que a través de estas acciones fiscales el país lleva un rumbo. Pidió información sobre la disminución de contrabando de hidrocarburos y las acciones al respecto.

Respuestas

Al dar respuesta, el funcionario señaló que la estimación de crecimiento de 4.1 por ciento del PIB no es optimista sino realista, y consideró que en los siguientes meses va a haber revisiones que se van a acercar a esta estimación. Si no sucede, dijo, el impacto en las finanzas públicas es muy marginal. “No dramático, puede ser manejable”.

“La elasticidad respecto de los ingresos del gobierno en relación con el crecimiento porcentual son aproximadamente de 39 o 40 mil millones de dólares y hay margen de maniobra dentro del manejo fiscal que puede hacer la Secretaría de Hacienda”. Además, se tiene el programa de coberturas que brindan los ingresos petroleros, que ha tenido mucho valor para el gobierno y lleva años implementándose.

Agregó que los Fondos de Estabilización fueron diseñados para ocuparse en situaciones de contingencia y de estrés, como el que observamos en el 2020 y se han utilizado, pero también tienen reglas en la Ley de Responsabilidad Hacendaria con mecanismos puntuales en caso de que los ingresos sobrepasen lo que autorizó el Congreso.

En el tema de la deuda, dijo que tuvo un salto por efectos de devaluación. “Lo importante es fijarse en su trayectoria y ha sido descendente; hemos tratado de ser lo más activos posibles en los mercados para refinanciar la deuda, aprovechando el ambiente de tasas bajas”.

Sobre el tema poblacional, dijo que hay esfuerzos fiscales en este sentido, que se deben repensar las fórmulas y si los incentivos generan una mayor recaudación en los estados. Planteó que se discuta no solo en el Congreso, sino que participen gobernadoras, gobernadores, secretarias y secretarios de finanzas. Reconoció que hay retos en la recaudación y en la gestión financiera, el manejo de la deuda y la tesorería que van a implicar un alineamiento entre las leyes subnacionales y las federales.

Sobre la tenencia de bonos por extranjeros, explicó que ha habido un efecto importante en la parte de instrumentos de corto plazo, los CETES, que se retiraron, lo que significa una reducción en la tenencia, pero no una salida de flujo de capitales, lo cual muestra la solidez y desarrollo del mercado de México en pesos y un sector financiero y Afores que compran estos bonos gubernamentales.

Por lo que hace al Derecho de Utilidad Compartida, se estima reducirlo de 54 a 40 por ciento, lo cual no tiene efecto en las finanzas públicas, porque en el sector público consolidado, al reducirse a Pemex ese pago, gasta menos y mejora su balance. “Nosotros no lo recibimos, pero se compensa” y significa para la empresa que va a tener mayor flujo de efectivo, porque no va a tener que pagar una tasa mayor de la de la utilidad compartida sobre la empresa pública.

Yorio González refirió que debido al diálogo intenso con el sector financiero se han realizado reformas en materia de pensiones, las cuales permitirán incrementar el ahorro en el rubro a cerca del 40 por ciento del PIB dentro de una década.

Respecto de la reactivación de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipyme), expuso que el problema al que se enfrentó este sector en el 2020 fue a impactar la liquidez y flujos de las empresas, porque no tienen acceso a los mercados y al financiamiento. Ante ello, añadió que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores plantearon relajar los criterios contables para que no entraran a una cartera vencida y ésta no se judicializara.

Enfatizó que la productividad en el sector primario es fundamental en este paquete presupuestal, por lo que se mantienen los descuentos al ISR, que van desde el cien por ciento para ingresos de hasta 1.3 millones de pesos y descuentos del 40 por ciento para ingresos de hasta 14 millones de pesos. También se prevé un estímulo adicional del IEPS para el diésel agropecuario y se incluyen programas sociales, como el Programa Sembrando Vida, enfocado a restablecer los recursos naturales y apoyar a las regiones de alta marginación.

En cuanto a los bonos de sustentabilidad, añadió que contribuyen al combate del cambio climático y para cerrar las brechas sociales, lo cual ha colocado al país como referente al incluir los criterios verde y social. Además, el presupuesto está vinculado un 67 por ciento a los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU.

Posteriormente, el presidente de la comisión, diputado Luis Armando Melgar Bravo (PVEM), decretó un receso y señaló que se convocará nuevamente hasta que la junta directiva así lo indique.