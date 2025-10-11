Sube a 41 cifra de muertos por lluvias en el País

Las lluvias generalizadas en cinco estados del País han dejado al menos 41 personas fallecidas, en los estados de Hidaglo, Puebla Veracruz y Querétaro.

-55 municipios afectados, 16 mil viviendas dañadas y 42 comunidades con acceso limitado.

-25 vías de comunicación afectadas y 51 derrumbes registrados.

-220 personas rescatadas; 19 refugios activos con atención a 654 personas.

-Sedena, Guardia Nacional y Semar realizan auxilio, desazolve, remoción de escombros y apoyo en zonas aisladas.

-116 traslados a zonas seguras y 3 evacuaciones médicas coordinadas.

-CFE: 130,819 usuarios afectados; 20.8% de avance en restitución del servicio eléctrico.

-SICT: 68 interrupciones federales (67 atendidas); 55 km rehabilitados de 90 afectados.

-En red estatal, 19 incidencias con 0.5 km atendidos de un total de 3.23 afectados.

SAN LUIS POTOSÍ

-5 municipios afectados, mil viviendas dañadas, 25 derrumbes y 4 corrientes desbordadas.

-Evacuación preventiva de mil personas, actualmente en resguardo con apoyo humanitario.

-Entrega de ayuda directa: cobijas, colchonetas y despensas en Axtla, Xilitla, Tamuín, San Vicente y Ciudad Valles.

-26 unidades de maquinaria pesada activas para despeje de caminos y restablecer accesos.

QUERÉTARO

-7 municipios afectados, 147 viviendas dañadas y 5 comunidades incomunicadas temporalmente.

-16 deslizamientos de laderas y 5 vías de comunicación afectadas.

-CFE: 4,512 usuarios afectados; 97% de avance en restitución.

-SICT: 5 interrupciones federales (2 atendidas); 290 km impactados.

Abastecimiento de agua en Jalpan de Serra mediante pipas.

-Limpieza de tramos carreteros, abanderamiento preventivo y evaluación de daños en curso.

-Refugio habilitado por DIF en Jalpan; evacuaciones preventivas en Arroyo Seco.

-En el municipio de Arroyo Seco se realizó la evacuación preventiva de familias que se encontraban en situación de riesgo en la comunidad de La Florida.

PUEBLA

-37 municipios afectados y 16 mil viviendas dañadas (dato preliminar).

-Afectaciones en un hospital del IMSS, 3 vías de comunicación y 83 derrumbes.

-CFE: 26,442 usuarios afectados; 14.4% de avance en reconexión.

-SICT: 14 interrupciones federales (10 resueltas) y atención parcial en red estatal.

-Plan DN-III-E activo, con auxilio y limpieza en comunidades aisladas.

-Intermitencia en señal eléctrica y de telefonía en zona Sierra Nororiental.

-83 refugios temporales habilitados, equipados para atención inmediata.

HIDALGO

-13 municipios afectados, 1,200 viviendas dañadas, 308 escuelas y 59 centros de salud impactados.

-150 comunidades sin acceso, 6 corrientes desbordadas y 71 vías afectadas con 190 derrumbes.

-CFE: 65,443 usuarios afectados; 49.4% de avance en reparación.

-SICT: 17 interrupciones en la red federal (10 atendidas y 7 en proceso), con 300 km atendidos de los 600 km afectados, con apoyo de 41 elementos y 18 maquinarias.

-Red estatal: 80 incidencias, 73 aún en proceso.

-Centros de acopio y refugios activos, principalmente en Juárez Hidalgo, Huejutla, Tepeapulco y Tepeji del Río.

En el corte de las 17:00 horas, el Sistema Nacional de Protección Civil (SNPC) indicó que en Hidalgo se contabilizaron 16 víctimas, en Veracruz 15, en Puebla nueve y una en Querétaro, producto de inundaciones, deslaves y otras afectaciones tras las precipitaciones intensas de los últimos días.

Previamente, el Gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, había informado que en la entidad sumaban 10 decesos.

En conferencia de prensa desde Xicotepec, el Mandatario detalló que uno falleció en Tlacuilotepec, dos en Pantepec, dos en Francisco Z. Mena y cinco en Huauchinango.

«Quiero informarles que al momento hemos confirmado 10 víctimas fatales, tenemos 8 desaparecidos», mencionó.

Asimismo, el SNPC indicó que se mantienen las labores de búsqueda de 27 personas no localizadas, con acompañamiento y apoyo a sus familias», dijo.También señaló que hay 79 mil 331 conexiones sin electricidad, del total de 241 mil 52 que se quedaron sin el servicio en Hidalgo, Puebla, Veracruz, Querétaro y San Luis Potosí, así como más de mil kilómetros dañados la red carretera federal.

Agregó que con el Plan DN-III-E, 5 mil 400 elementos se encuentran desplegados en las zonas inundadas y que se han instalado albergues temporales en Puebla y San Luis Potosí.

El Sistema de Protección Civil informó 37 municipios dañados en Puebla, 13 en Hidalgo, 7 en Querétaro, 6 en Veracruz y 5 en San Luis Potosí.

«Están listas para distribución 9 mil 968 despensas y 117 mil litros de agua embotellada, con el compromiso de atender de manera prioritaria a las comunidades más afectadas», sostuvo.