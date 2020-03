Ssa: Hay un portador de coronavirus en Edomex; no presenta síntomas

Cuatro casos de coronavirus y un portador en el Estado de México fueron confirmados por el director general de Epidemiología, José Luis Alomía.

De acuerdo con el especialista, cuatro personas asistieron a una convención en Italia, donde se contagiaron del Covid-19, sin embargo, sólo tres eran las personas que estaban confirmadas. Más adelante…

“Una persona del Edomex se mantenía asintomática, se tomó muestra para ver si no había colonización del virus. Esta persona también dio positivo en su estado y en el Indre, pero se mantiene asintomática, su clasificación es de portador”.

El director general de Epidemiología informó que esto es algo que está sucediendo en todo el mundo, puesto que hay personas que pueden tener el virus, pero no van a desarrollar la enfermedad.

Por su parte, Hugo López-Gatell, subsecretario de prevención y promoción de la Salud, dijo que de los cuatro ciudadanos, uno de ellos tiene el virus en la garganta, pero no tiene síntomas.

¿Por qué se denomina sólo como portador?

José Luis Alomía informó que la clasificación del caso como portador está definido en los lineamientos de vigilancia epidemiológica. “Cuando es un caso confirmado es persona que desarrollo síntomas y dio positivo. Aplica para los cuatro y son importados.

La persona que tuvo un resultado positivo no tenía sintomatología, por lo que no lleva la clasificación de caso, antes era un contacto y ahora es un portador”. El caso del portador se trata de las cuatro personas que viajaron a Italia y tuvieron contacto con otro individuo que tenía la enfermedad. “La posibilidad de que existan más portadores es bajísima porque no tenemos el virus circulando en la comunidad”, dijo Alomía.

¿Qué ha sucedido con las personas infectadas?

De acuerdo López-Gatell, las personas infectadas se están recuperando y sólo presentan síntomas leves. “La persona que está en Sinaloa tiene síntomas leves y se está recuperando. La persona que está en el INER ya se está recuperando, no necesitaba hospital, era preventivo y el otro tiene síntomas leves”, informó.

El primer caso de coronavirus

El paciente confirmado con Covid-19 en México es un hombre de 35 años que está internado en el INER. Éste estuvo en el norte de Italia del 14 al 22 de febrero; llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el 22 de febrero, con manifestaciones de malestar un día después y se le tomó la muestra el 27 de febrero.

Ayer se le hicieron dos muestras en el INER, las cuales dieron positivo al coronavirus. El paciente se encuentra con síntomas respiratorios leves, dolor de cabeza, tos, fiebre, sin llegar a neumonía. El funcionario de la Secretaría de Salud indicó que podría ser dado de alta el domingo, pero se mantendrá en aislamiento en su casa.

El segundo caso en Sinaloa

“Localizamos en el transcurso de la madrugada un segundo caso en Sinaloa; está en un hotel y está en aislamiento en este sitio que es donde estaba en mayor estabilidad”, López-Gatell Ramírez en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Éste se trata de un hombre de 41 años que viajó a Italia del 16 al 21 de febrero y llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el 21 de febrero.

Presentó síntomas el 22 de febrero y salió positivo a SARS-Cov 2, por lo que se encuentra aislado en un hotel en Sinaloa. Sólo tiene un contacto asintomático.

Tanto éste como el primer caso estuvieron en una convención en Bergamo, Italia. El tercer caso

El otro caso confirmado como portador del virus es un hombre de 59 años que no es familiar de los otros dos pacientes, pero sí su compañero de trabajo.

Los funcionarios indicaron que como en los otros dos casos, este hombre presentó síntomas el mismo día, por lo que determinaron que sólo hubo una fuente de contagio en Italia. El paciente se mantiene en aislamiento en su casa en la Ciudad de México.

El cuarto caso en Coahuila

El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, informó sobre un caso confirmado de coronavirus Covid-19 en Torreón. El mandatario explicó que la portadora es una mujer de 20 años, que estuvo en Milán, Italia, entre enero y febrero.

Comentó que la paciente presentó síntomas el 25 de febrero, dos días después de llegar a México, y actualmente está aislada en su casa. Riquelme destacó que la mujer estuvo acompañada de dos personas más, a quienes ya se está buscando para realizarles la prueba.

¿Qué es el coronavirus?

La agencia de salud de la ONU apunta que el brote de la enfermedad en Wuhan es responsabilidad de una cepa nunca antes vista, que pertenece a una amplia familia de virus que van desde la que provoca el resfrío común hasta enfermedades respiratorias más graves como el SARS.

Según Arnaud Fontanet, jefe del departamento de epidemiología del Instituto Pasteur, en París, la nueva cepa es el séptimo tipo conocido de coronavirus que los humanos pueden contraer. “Creemos que la fuente puede haber sido animales vendidos en el mercado, y de allí pasó a la población humana”, dijo.

¿Cómo se transmite la enfermedad y cómo prevenirla?

Un experto del gobierno chino afirmó que el virus, que ha matado a nueve personas hasta la fecha, es contagioso entre humanos, lo que disparó las alarmas ante los desplazamientos de millones de chinos al rededor del mundo por su temporada vacacional.

La Organización Mundial de la Salud indicó, no obstante, que “la fuente primaria más probable de la epidemia parece ser animal, con algunas transmisiones limitadas de humano a humano que ocurren por contactos muy próximos”.

Para evitar contagios, el Centro de Control de Enfermedades de China recomienda lavarse bien las manos por lo menos durante 20 segundos, y hacerlo de manera frecuente, evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca sin haberse lavado las manos y evitar el contacto cercano con personas que puedan estar infectadas.

Milenio