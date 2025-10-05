SRE analiza rutas para retorno seguro de los seis mexicanos detenidos en Israel

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) analiza las rutas para el retorno seguro de los seis mexicanos que se encuentran detenidos en Israel.

Por medio de un mensaje en redes sociales, la Cancillería apuntó que trabaja para asegurar que los seis connacionales tengan acceso a comida, agua y medicamentos.

“La Embajada de México en Israel se mantiene en contacto con las autoridades israelíes con el fin de asegurar la salud e integridad física, así como el acceso a comida, agua, medicamentos, de las y los connacionales que se encuentran en Ktziot. Continúan las gestiones para que puedan salir de Israel a la brevedad posible”, argumentó.

«De igual forma, la Cancillería realiza gestiones diplomáticas con distintos países para analizar posibles rutas y vías de salida conjuntas y garanticen un retorno seguro”, puntualizó en su mensaje.

Relaciones Exteriores detalló en la previa que los seis mexicanos que integraban la Flotilla Global Sumud, organizada para llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, y que fueron detenidos y llevados al centro de detención de Ketziot, en Israel, se encuentran “bien” y aceptaron ser repatriados.

Se informó que el embajador de México en Israel, Mauricio Escanero, se reunió con los activistas quienes permanecen bajo custodia desde que su embarcación fue interceptada esta semana cuando intentaba llevar ayuda humanitaria a Gaza.

La SRE no ha precisado una fecha estimada para el regreso de los seis mexicanos, pero aseguró que las gestiones están en curso.

La Flotilla Global Sumud, integrada por activistas de distintos países, partió con el objetivo de romper el bloqueo marítimo impuesto por Israel a la Franja de Gaza y entregar ayuda humanitaria.

El martes 30 de septiembre, las embarcaciones fueron detenidas por fuerzas israelíes cerca de las costas, lo que motivó al Gobierno de México a enviar cuatro notas diplomáticas para exigir garantías físicas, información sobre los motivos de la interceptación y, posteriormente, la repatriación.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, declaró que los activistas “no cometieron ningún delito” y que la ayuda humanitaria “debe llegar a Gaza”, al tiempo que exigió su liberación y retorno inmediato.

Con información de López-Dóriga Digital