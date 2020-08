Sorprendió anuncio de vacuna rusa, pero no debe usarse aún: López-Gatell

Ante el anuncio del gobierno de Rusia en torno a que ya tienen una vacuna para prevenir Covid-19, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, reconoció que la noticia causó sorpresa y estimó que no habrá una vacuna para uso mundial antes de que concluya este año.

“Nos ha sorprendido conocer de la vacuna rusa, cuando hasta donde llegaba la información pública mundial, no habían llegado hasta la fase tres. Definitivamente y esto lo quisiera dejar muy claro, no se puede empezar a utilizar una vacuna que no haya terminado satisfactoriamente los estudios de fase tres, no se puede, no se debe por razones éticas de bioseguridad”.

No obstante; pidió estar expectantes y advirtió que este tipo de noticias (de aparición de vacunas y tratamientos), es parte de la especulación comercial, pues eso aumenta los precios de las acciones de las compañías privadas y haya más ganancias.

Dudo mucho que haya una vacuna antes del final de año para uso mundial”, refirió y destacó que hasta el momento, hay más de 147 productos que están en alguna fase de investigación, desde el ensayo molecular, hasta la investigación clínica (última fase que se prueba en seres humanos), son cerca de nueve que están ya en esa fase”, señaló.